Auto tegen vangrail na achtervolging door politie en ruzie in Vught

De politie doet onderzoek in Vught (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In de Madeliefstraat in Vught hebben zaterdagmiddag een aantal mensen het met elkaar aan de stok gekregen. Er zou ook geschoten zijn, maar dit kan volgens de politie nog niet bewezen worden. Wel kon ze bevestigen dat de drie inzittenden van een wagen die later deze middag op de snelweg A12 bij Zoetermeer tegen een vangrail was gereden, bij het conflict betrokken zouden zijn geweest. Ze zijn aangehouden.

De politie had de achtervolging op de auto ingezet. Nadat de auto was gebotst, konden drie inzittenden worden opgepakt. Twee van hen moesten volgens de lokale website regio15.nl door de ambulance worden onderzocht. Mogelijk zijn ze bij de ruzie in Vught gewond geraakt.

Betrokkenen niet in de buurt

De vermeende schietpartij werd rond drie uur gemeld. Agenten vonden echter niemand die hierbij betrokken zou zijn geweest. Waarschijnlijk waren ze toen al op weg naar Zoetermeer. Ondertussen sprak de politie in Vught met buurtbewoners; wellicht worden ook nog camerabeelden bekeken. Ze wil namelijk graag weten wat er echt aan de hand is geweest. Om die reden was ze rond zes uur zaterdagavond nog steeds bezig met een onderzoek en waren rond die tijd meer straten afgesloten.

De verdachten zouden zich met twee auto's uit de voeten hebben gemaakt. Een van de wagens werd gezien op de A12 via automatische kentekenplaatherkenning. Hierna zette de politie de achtervolging in, onder meer omdat de bestuurder een stopteken had genegeerd.

A12 voorlopig afgesloten bij Zoetermeer

Na de botsing werd de A12 bij Zoetermeer afgesloten in de richting van Den Haag. Zolang de politie bezig is met een onderzoek, blijft dit zo. Volgens de ANWB gaat dit tot zaterdag 19.00 uur duren.

De politie is nog op zoek naar een andere auto die wegreed uit Vught. Van de drie mannen die zijn gearresteerd, zit er een vast op het politiebureau. De twee andere inzittenden zullen na behandeling in het ziekenhuis aan de politie worden overgedragen.

Een deel van de wijk werd na de melding van een mogelijke schietpartij afgezet (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie probeert aan de weet te komen wat er in Vught is gebeurd (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

