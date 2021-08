Peesblessure voorkomt topprestatie Jeffrey op WK voor sterke mannen

Jeffrey Laterveer en Joey Henraath (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Een plekje in de top tien zat er volgens hem 'honderd procent in', maar het debuut van Jeffrey Laterveer op het WK voor sterke mannen in Oekraïne eindigde zaterdag in een deceptie. De Roosendaler moest namelijk geblesseerd opgeven.

"Het was gewoon zwaar", vertelde Jeffrey zondagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma Weekend. "De omstandigheden waren zwaar. Het was 35 graden en het reizen had ik flink onderschat. Het kostte me 28 uur om bij het hotel aan te komen. Niets ten nadele van die andere deelnemers, overigens. Hier tref je echt de top, beter ga je ze niet vinden in de wereld."

Pees

Jeffrey werd uiteindelijk genekt door een pees in zijn biceps. "Waarschijnlijk zit hier een heel klein scheurtje in of is die verrekt. Niks ernstigs, maar de dokteren raadden me toch aan te stoppen bij het laatste onderdeel, om eventuele ernstige schade te voorkomen."

Toch kijkt hij met trots terug op het WK. Met name naar zijn prestatie op het onderdeel 'farmers walk'. "Dan moet je met twee gewichten van 130 kilo een parcours afleggen van twintig meter en dan twintig meter terugrennen. Meer dan de helft van de deelnemers liep dit niet eens uit, maar ik wel! Dat was een mooi moment, waarop ik echt goed scoorde."

Heel mooi wereldje

Volgend jaar wil Jeffrey opnieuw deelnemen aan de wedstrijd om de titel 'Sterkste man van de wereld'. "Ja, ik kom terug", benadrukt hij. "Ik heb hier heel veel leuke mensen ontmoet. Het is heel mooi wereldje, waarin iedereen elkaar support."

