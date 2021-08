Slachtoffer van heftig conflict in Vught heeft zich nog steeds niet gemeld

Het slachtoffer van een heftige ruzie aan de Wederiksingel in Vught zaterdagmiddag heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat meldt de politie zondag. Bij het conflict zijn mogelijk schoten gelost. Drie mannen werden zaterdag aangehouden.

Signalement

De verdachten komen allemaal uit Den Haag. Twee mannen zijn 23 jaar oud, de andere verdachte is 21 jaar oud. De politie is nog altijd op zoek naar het slachtoffer, van wie in elk geval duidelijk is dat hij tijdens het conflict gewond is geraakt en in het gezicht is geslagen.