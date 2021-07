Man gewond bij conflict in Vught, politie vraagt buurt wie hem zag lopen

De politie wilde bij haar onderzoek per se niets over het hoofd zien (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie weet zeker dat er iemand gewond is geraakt bij een conflict, zaterdagmiddag in Vught. Hij liep letsel op toen hij vermoedelijk in het gezicht is geslagen. Het slachtoffer zou een man van begin twintig zijn met een licht getinte huidskleur, gekleed in een donker trainingspak. Mensen in en om de Madeliefstraat is gevraagd wie hem hebben zien lopen.

Eerder op de dag werd gemeld dat er geschoten zou zijn op de Madeliefstraat. Over de toedracht en aanleiding is officieel echter nog niets naar buiten gebracht. Wel maakte de politie bekend dat een half uur na de melding van de vermeende schietpartij drie mannen werden aangehouden bij Zoetermeer.

Onderzoek in Vught duurde uren

Ze zaten in een auto die werd achtervolgd door de politie en op de snelweg A12 bij Zoetermeer tegen de vangrail botste. Terwijl agenten met de afwikkeling van deze achtervolging bezig waren, waren manschappen in Vught nog uren bezig met een onderzoek naar wat er in en om de Madeliefstraat daadwerkelijk is gebeurd. Pas tegen een uur of acht waren alle straten die eerder waren afgezet, weer vrijgegeven.

Wachten op privacy instellingen...

Een woordvoerster van de politie laat desgevraagd weten dat zondag mogelijk wordt gesproken met de drie verdachten. Verder zullen ook camerabeelden worden bekeken. Ondertussen is de politie ook nog op zoek naar een tweede auto. Na de vermeende schietpartij hebben buurtbewoners twee wagens zien wegrijden. De ene reed bij Zoetermeer tegen de vangrail van de A12, van de andere wagen ontbreekt elk spoor.

Een sieraad dat mogelijk door betrokkenen bij het conflict is achtergelaten (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Agenten stellen bewijsmateriaal veilig (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Grondig onderzoek in en om de Madeliefstraat (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

LEES OOK: Auto tegen vangrail na achtervolging door politie en ruzie in Vught

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.