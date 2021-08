Coronanieuws: 308 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

03.40



De criminaliteitscijfers daalden in coronatijd, meldt Trouw maandag. Dankzij de versoepelingen zal het echter niet niet lang meer duren voordat de cijfers terug zijn op het oude niveau. De politie registreerde in juni 63.302 misdrijven in Nederland, schrijft de krant. Dat is een dikke zes procent minder dan in juni vorig jaar, toen we net uit de eerste lockdown kwamen. Het is zelfs iets minder dan in juni 2019, toen het coronavirus nog helemaal niet in de buurt was.