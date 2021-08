Voormalig decaan van Tilburg University vrijuit voor oplichting, wel straf

Foto: archief (Willem-Jan Joachems) vergroot

Arie de Ruijter, voormalig decaan van de universiteit in Tilburg, is vrijgesproken van oplichting. Hij krijgt wel een taakstraf van 180 uur voor gesjoemel met valse papieren.

De Ruijter begeleidde promoties en werd daarin bijgestaan door een schoonheidssalon en adviesbureau van familieleden. Zelfverrijking en machtsmisbruik werd gezegd, maar de rechter ziet dat toch anders. De universiteit kan voorlopig ook fluiten naar een een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro.

De Ruijter (nu 75 jaar) werkte sinds 2000 aan de universiteit. Hij mocht bij de promotiekandidaten die hij onder zijn hoede had, externe deskundigen inhuren en uitbetalen. Zo schakelde De Ruijter de schoonheidssalon in van zijn nichtje, in Gorinchem. Het bedrijf verzorgde pedicurewerk en cosmetische behandelingen. Het bedrijf had nog een andere taak: begeleiden van jonge wetenschappers. Hoe deskundig de schoonheidsspecialisten precies waren met bijvoorbeeld specialistische literatuur is onduidelijk.

Over de salon kwamen vragen op de universiteit: die gingen over het geld en over de aanbesteding. Daarom schakelde De Ruijter een tweede bedrijf in. Een adviesbureau van zijn neef in Gorinchem.

De rest is geschiedenis. De universiteit wees De Ruijter en zijn familie aan als fraudeur en oplichter.

Dubieuze facturen

Onlangs beoordeelde de rechtbank alle beschuldigingen. Conclusie: de ingediende facturen rammelen. Op één van de facturen stond dat het nichtje een academische titel had die ze nooit heeft behaald.

Op drie facturen stond dat een ander het werk had verricht voor een proefschrift. Daarom zijn ook die vals, oordeelde de rechtbank.

Oplichting

Daarnaast was er nog een zwaardere beschuldiging. De Ruijter zou veel geld hebben doorgesluisd van onder meer het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen én de universiteit naar die twee bedrijfjes in Gorinchem. Een deel van het geld kreeg hij zelf weer terug. Het werk zou niet of deels zijn verricht, volgens het OM. Oplichterij dus.

Volgens de rechtbank in Amsterdam is het helemaal niet vast te stellen of het werk is verricht, zoals het in de eenvoudige aanklacht stond. Voor de rechtbank was die schriftelijke aanklacht van het OM in meer opzichten te beperkt. Zo stond er niet in dat De Ruijter zijn familierelaties heeft verzwegen. om die oplichting mogelijk te maken.

Vooral om juridische redenen kon de oplichting dus niet worden bewezen.

Valse akte

Er was nog een andere kwestie die wél bewezen is. De Ruijter heeft valse informatie in een notariële akte laten opnemen, over de verkoop van een huis. Op papier stond er 3120.00 euro. Maar in het echt betaalde de koper daarbovenop nog eens 100.000 euro cash aan Arie de Ruijter. Hij heeft daarmee bewust de notaris op het verkeerde been gezet en dat is kwalijk, vindt de rechtbank.

In de andere zaken was ook alleen valsheid in geschrifte bewezen. Het nichtje van De Ruijter (van de schoonheidssalon) krijgt een taakstraf van 72 uur. Haar man kreeg geen straf. Een neef van de oud-decaan (van het adviesbureau) is veroordeeld tot 54 uur taakstraf.

De schoonheidssalon en het adviesbureau zijn inmiddels uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Schadeclaims

Volgens de advocaat van De Ruijter is hij al genoeg gestraft door alle ophef. De oud-decaan moest al zijn werk opgeven. Bovendien ligt er beslag op zijn pensioen en moet hij al vier jaar rondkomen van een minimum inkomen. En hij dreigt persoonlijk failliet te gaan door opgebouwde schulden.

Er lagen twee schadeclaims van Tilburg University (1,2 miljoen euro) en de Universiteit Utrecht (ruim een kwart miljoen) Maar die worden afgewezen. Bij de universiteit in Tilburg vindt de rechter dat er geen bewijs is van schade door valse facturen. Beide universiteiten zijn doorverwezen naar de civiele rechter voor een eventueel nieuw proces.

Tilburg University zegt het vonnis te bestuderen. Het is nog niet bekend of het OM beroep aantekent. Meestal gebeurt dat wel bij grote verschillen tussen eis (twee jaar) en straf (180 uur taakstraf) zoals bij deze zaak.

