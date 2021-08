Ondernemers zien niks in autoluwe binnenstad Den Bosch: 'Gaan eraan kapot'

Hinthammerstraat Den Bosch moet autoluw worden (foto: Jan Peels) vergroot

De historische Bossche binnenstad moet verboden gebied worden voor bijna alle auto’s. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad heeft een motie aangenomen om het gebied rond de Hinthamerstraat binnen een paar jaar autoluw te maken.

Jan Peels & Malini Witlox Geschreven door

Alleen bestemmingsverkeer is dan nog welkom. Parkeren mag dan alleen nog in de parkeergarages en niet langs de kant van de weg.

Winkeliers in de Hinthamerstraat maken zich zorgen. Bij een test die vorig jaar werd uitgevoerd, daalden de inkomsten van restauranthouders al. De straat werd van juli tot oktober in de avonduren afgesloten. Met name afhaalrestaurants hadden hier last van.

"Als die hier niet meer even voor de deur kunnen stoppen, kunnen wij wel inpakken."

"Ik denk dat veel ondernemers hieraan kapot gaan", zegt Martijn Michielse achter de balie van bloemenzaak Van Prooijen. "Wij moeten het hebben van mensen die snel even bloemen of een pakketje komen afhalen. Als die hier niet meer even voor de deur kunnen stoppen, kunnen wij wel inpakken."

En ook: "Ik ben de derde generatie die hier sinds 1932 in de winkel staat en ik hoop het honderd jarig bestaan nog mee te maken. We doen er al drie pakketdiensten bij om rond te kunnen komen. Als de mensen hun pakjes niet meer kunnen komen halen en brengen, kost ons dat de kop."

Martijn vindt wel dat er iets gedaan moet worden aan de verkeerssituatie in de straat. "Er wordt hier soms echt geracet voor de deur."

"Auto's verbieden zou heel stom zijn"

Volgens ondernemers en bewoners van de straat wordt veel overlast veroorzaakt door auto's die af en aan rijden bij de twee coffeeshops in de straat. De man die dagelijks de toegang bij die shops bewaakt, vertelt voor de deur dat hij er alles aan doet om de overlast te beperken.

"Ik ben er de hele dag mee bezig. Klanten weten dat ze hier tegenover niet mogen parkeren, als ze dat wel doen laat ik ze niet binnen", vertelt hij. "Veel klanten komen met de auto, maar die moeten dan maar ergens anders parkeren."

Floor Baarn is met haar Multivlaaiwinkel ook afhankelijk van klanten die met de auto bij haar winkel kunnen komen. "Met vier vlaaien ga je niet op de fiets zitten. Heel vaak bestellen mensen de vlaaien en dan wacht de man voor de deur in de auto en komt zijn vrouw de vlaaien halen", vertelt Floor. "Zonder auto's ga ik het wel heel moeilijk krijgen.

"Als de gemeente er een ambtenaar bijlevert die alles naar het eind van de straat sjouwt, wil ik er wel over denken."

Silvia van Used products denkt dat het autoluw maken de doodsteek is voor de straat. "Dit soort aanloopstraten hebben auto's nodig. Er staat nu al veel leeg en dat is heel jammer. Er moet gewoon harder opgetreden worden tegen de auto's die overlast veroorzaken en geparkeerd staan op plekken waar dat niet mag", aldus Silvia. "Auto's verbieden zou heel stom zijn, zet heel veel bloembakken neer zodat er niet zo hard gereden kan worden."

"Als ze dat doen mogen ze van de gemeente vandaag nog de hele zaak voor een half miljoen overnemen", zegt Peter Emmen van de kantoorboekhandel die een deur verder zit. "Er komen hier de hele dag pakketjes van Post NL binnen en er gaan ook dagelijks honderden kilo's briefpapier de deur uit aan online bestellingen. Als de gemeente er een ambtenaar bij levert die alles naar het eind van de straat sjouwt, wil ik er wel over denken", zegt Peter lachend. "Maar ik heb liever dat ze de hele zaak opkopen, want zonder auto's is het onwerkbaar."

Bij de pilot ging alleen de Hinthamerstraat op slot, bij de nieuwe plannen gaat het om een groter gebied om te voorkomen dat mensen in de omliggende straten overlast hebben van auto's die op de stoep staan of dubbel parkeren, zoals bij de pilot het geval was.

De ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch heeft nog geen standpunt over de plannen van de gemeente ingenomen. "Eerst de uitwerking van de plannen afwachten. Het is nu te vroeg om er iets over te zeggen of iets over te vinden", zegt de vereniging.

Peter Emmen voor zijn kantoorboekhandel (foto: Jan Peels) vergroot

Martijn Michielse in de deuropening van zijn bloemenzaak (foto: Jan Peels) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.