Deze festivals gaan niet door, of hopen juist van wel

Foto: Marcel van Dorst vergroot

De Brabantse festivalwereld reageert verschillend op het nieuws dat eendaagse festivals straks alleen mogelijk zijn met maximaal 750 coronavrije bezoekers. Waar de ene organisatie besluit de stekker eruit te trekken, heeft de andere juist nog hoop dat er als vanouds gefeest kan worden.

Paul Ruiter Geschreven door

Premier Mark Rutte liet maandag weten dat de eendaagse evenementen binnenkort onder strenge voorwaarden weer kunnen plaatsvinden. Een hoop Brabantse festivals die deze maand zouden plaatsvinden kunnen daar echter niet aan voldoen. Hieronder een overzicht van welke festivals er definitief niet doorgaan en welke juist nog een sprankje hoop houden op een volle festivalweide.

Deze festivals gaan definitief niet door:

- Spoorpark Live (14 en 15 augustus) in Tilburg stelt 'enorm verrast' te zijn door het besluit van kabinet. Het probleem voor Spoorpark Live zit hem voor de organisatie vooral in de datum van het tweedaagse festival, zegt organisator Jasper van de Wouw. "Het kan best zijn dat we de dag ervoor alsnog alles moeten afgelasten omdat het kabinet de coronamaatregelen niet versoepelt of juist verscherpt." Het festival verwachtte 9000 mensen per dag.

- Dynamo Metalfest (20 en 21 augustus) in Eindhoven vindt de nieuwe regels 'belachelijk' en heeft het festival uitgesteld tot volgend jaar. "We ontvangen onder normale omstandigheden altijd duizenden metalheads en uiteraard waren er al veel meer tickets verkocht", stelt de organisatie op zijn website.

- Ook het Bontgenoten festival (21 augustus) bij de Karpendonkse Plas bij Eindhoven zag de hoop op een editie in 2021 vervliegen. Het evenement verwachtte 10.000 bezoekers, zegt organisator Kylie de Bont. Maar: "Een festival van 750 bezoekers kun je geen festival noemen", vindt De Bont. "Dat vind ik een beetje laffe uitspraak van Rutte."

"Wij zijn echt enorm teleurgesteld, ons festivalhart is gebroken", vervolgt ze. "We kunnen voor een deel aanspraak maken op het garantiefonds, dat is wel fijn, maar maar het is nog afwachten hoe dat precies in zijn werk gaat."

- Het Paperclip Festival in Eersel (28 augustus) last "met tranen in onze ogen" voor het tweede jaar op rij af. Deze editie zouden er 10.000 festivalgangers welkom zijn bij het evenement op Landgoed Duynenwater. "Achter de schermen zijn we druk bezig om deze heartbreak te verwerken en zullen alle ticketkopers deze week een mail ontvangen over de ticketopties."

Deze festivals wachten af:

- Waailand Outdoor in Made (21 augustus) laat weten 13 augustus af te wachten, wanneer Rutte een nieuwe corona-update geeft. De premier sloot in de persconferentie maandag niet uit dat er dan verder versoepeld kan worden, afhankelijk van de coronasituatie. "Misschien kan er dan nog meer dan nu", laat Waailand-organisator Koen Grootscholten weten. "Als dat niet wordt uitgesloten, dan blijven wij die hoop houden. Van niets naar 750 bezoekers is ook al heel wat."

- Het Rooskleurig Festival in Roosendaal (28 augustus) volgt dezelfde lijn en heeft 13 augustus ook met rood omcirkeld op de kalender. "Zolang er een kleine kans bestaat dat het doorgaat, blijven we hopen", laat de festivalorganisatie weten op Facebook. "Want hoop doet leven!"

- Duikboot in Breda (28 augustus) verwacht ook in augustus meer helderheid te krijgen, zegt Jacco Grinwis van XXL Events. "Het zou mooi zijn als het nog kan met 12.000 bezoekers, maar we steken onze kop niet in het zand: de kans wordt steeds kleiner", zegt hij nuchter. Toch is annuleren wat Grinwis betreft nog geen optie. "Dat sprankje hoop dat wij hebben, willen we ook aan onze bezoekers laten zien."

Duikboot plaatst vraagtekens bij het aantal van 750 festivalbezoekers. "Waarom niet testen met 3000 of 5000?", vraagt Grinwis zich af. "Dan kunnen wij met Duikboot nog steeds niks, maar dan is er voor veel festivals wel meer mogelijk." Ook had hij liever gelijk volledige duidelijkheid gehad van het kabinet, ook al had hij daardoor zijn festival moeten schrappen. "Nu moet je je hele team alsnog motiveren om door te gaan. Dat is echt wel pittig."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.