Surfschool heeft het druk na gouden plak Kiran Badloe

Nu gouden medaille winnaar Kiran Badloe de sport tijdens de Olympische Spelen een boost heeft gegeven, weten steeds meer kinderen de weg naar windsurfscholen te vinden. Dat merkt ook de Bergse instructeur Roel Tieges.

Robert te Veele & Erik Peeters Geschreven door

Zelfverzekerd staat de 12-jarige May-Lin op haar windsurfplank op de Binnenschelde in Bergen op Zoom. Nauwelijks is te zien dat het haar eerste les is.

“De afgelopen dagen kwamen meer kinderen naar mij toe om lessen te gaan volgen. Als ouders geïnteresseerd zijn in de Olympische Spelen, krijgen de kinderen dat ook zeker mee. Ze worden nieuwsgierig in windsurfen en willen het zelf ook proberen", vertelt Roel Tieges, eigenaar is van windsurfschool Rulez.

"Kiran is een inspiratie voor mij."

De Bergse surfinstructeur vaart wel bij de overwinning van Kiran Badloe dit weekend. De 27-jarige windsurfer veroverde afgelopen weekend in Tokio goud in RS: X-klasse. Met een schuin oog keek hij vanaf het strandje aan de Boulevard naar de wedstrijd. “Hij had alles al in de pocket om de wedstrijd te winnen”, analyseert Roel.

May-Lin keek ook en droomde ervan om met haar plank over het water te racen. “Dat lijkt mij echt heel cool. Ik heb foto’s en video’s van de wedstrijd gezien. Het zag er heel indrukwekkend uit. Kiran is een inspiratie voor mij dus ik dacht: dit ga ik ook proberen”, vertelt de tiener enthousiast.

“We merken nu al dat er al veel meer kinderen en volwassen willen windsurfen dan in andere jaren. Het is ook niet heel moeilijk. Wie kan staan en zwemmen, moet het kunnen”, zegt Roel terwijl hij tot zijn middel in het water staat om aanwijzingen aan zijn jonge cursisten te geven.

"Heel veel surfertjes van hier op Olympische Spelen 2032."

Hij vindt het heel belangrijk dat er nu meer bekendheid is voor de sport. Hoe anders was het in de jaren tachtig. Na de successen van Stephan van den Berg raakte de windsurfsport in de vergetelheid. “Het was toen een heel bekende sport, maar verwaterde. Nu komt het allemaal weer terug. Wat Kiran, maar ook Dorian van Rijsselberghe hebben gedaan, is top.”

Roel heeft hoge verwachtingen van het effect van de Olympische Spelen op zijn sport. De cursisten op de Binnenschelde worden klaargestoomd om zelfstandig de golven in Bergen op Zoom te trotseren. “Maar tijdens de Olympische Spelen van 2032 komen we heel veel surfertjes tegen, die ik hier op de plank heb gehad”, is Roel overtuigd.

De Olmpische Spelen zorgt voor meer aanwas voor surfscholen (foto: Erik Peeters). vergroot

