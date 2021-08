Vermiste ijshoorn van zestig kilo opgevist uit sloot

De ijsco voor de verdwijning vergroot

De enorme vermiste ijshoorn van Eethuys 't Akkertje in Geffen is gevonden. Het ding verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het is teruggevonden in een slootje en is inmiddels teruggeplaatst. "Ik zag iets raars liggen en moest meteen denken aan die ijshoorn", vertelt vindster Eline Harmsen uit Oss.

Wat was ze zaterdag toch boos en verdrietig, Richanne Steenbergen. De 44-jarige eigenaar van de cafetaria aan de Dorpstraat in Geffen bemerkte die ochtend tot haar grote schrik dat de beeldbepalende ijshoorn voor haar zaak was gestolen.

Op Facebook en tegen diverse andere media deed ze geen moeite om haar frustratie onder stoelen of banken te steken. Je moet gewoon van andermans spullen afblijven, was haar boodschap. En zelfs wanneer het ontvreemden van die zeker 60 kilo zware ijshoorn een grapje was: breng hem dan terug of laat weten waar-ie is gebleven.

'Joehoe'

Tot dinsdagmiddag vroegen Richanne en haar medewerkers zich af of ze de ijshoorn ooit terug zouden zien. Ja dus, want, zo schreeuwen ze het uit op Facebook: "Joehoe! Onze ijshoorn is terecht!"

De ijsco werd gevonden in een slootje tussen Geffen en Nuland door Eline Harmsen en haar vriend Stef van den Biezen. "We reden er vanmorgen met de auto langs toen ik iets raars zag liggen. Ik vroeg mijn vriend om terug te rijden en het kon niet missen: het moest de gestolen ijshoorn zijn. Ik kom zelf uit Oss, maar mijn moeder woont in Geffen, dus ik kende het verhaal", aldus de 16-jarige Elinee.

Maar hoe krijg je zo'n gevaarte uit die sloot? "Nou, mijn vriend werkt in de bouw en die heeft de ijshoorn met twee collega's uit de sloot gevist. Ik ga natuurlijk niet met mijn mooie nagels aan dat vieze ding zitten. Het was gelukkig alleen vies, volgens mij was het amper beschadigd."

Ondertussen had Eline al met 't Akkertje gebeld. "Daar werd natuurlijk dolblij gereageerd", vertelt de Osse. Net als Richanne vermoedt ze dat 'jongens in een dronken bui' met de ijshoorn aan de haal zijn gegaan. "Maar je blijft toch van andermans eigendom af?!", vindt Elise.

Passende beloning

Het personeel van ’t Akkertje is dubbel blij. Omdat de ijshoorn op zijn vertrouwde plek kan worden neergezet, maar ook en vooral omdat zoveel mensen meegezocht hebben en of er op een andere manier aandacht aan hebben besteed.

Maar de grootste dank gaat vanzelfsprekend uit naar Eline en haar vriend. Hen wacht een passende beloning, als Richanne haar belofte nakomt. Het stel mag een jaar lang gratis ijs komen halen bij ’t Akkertje. Elise zit er niet op te wachten. "Maar ik heb een jonger zusje. Wat mij betreft mag zij met haar vriendinnen er wel gebruik van maken."

