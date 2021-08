Veel festivals afgelast, maar Theaterfestival Boulevard gaat wél van start

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Donderdag begint Theaterfestival Boulevard, dit jaar in het Zuiderpark in Den Bosch

Waar heel veel festivals een streep door hun plannen moesten zetten, gaat Festival Boulevard in Den Bosch donderdag wel van start. Duizenden mensen worden verwacht. Het hart van de zevenendertigste editie is dit jaar niet de Parade aan de voet van de Sint Jan, maar een paar kilometer verderop: het Zuiderpark.

In het park is veel ruimte om met alle RIVM-regels rekening te houden. De theatermakers staan te trappelen om daar en op andere plekken in de stad tot en met 22 augustus honderdtwintig voorstellingen te laten zien.

"We leven natuurlijk mee met alle festivals die helaas niet door kunnen gaan", vertelt Tessa Smeulers, terwijl ze over het immense grasveld loopt. Tessa is hoofd programmering van Festival Boulevard. "We missen de Parade, maar zijn blij dat we hier voldoende ruimte hebben om dagelijks ruim 3500 bezoekers op afstand te kunnen ontvangen. Ons festival valt niet onder de meerdaagse festivals, omdat we maar maximaal twaalf uur per dag geopend zijn", legt Tessa uit.

"Ik ben heel blij, maar ook zenuwachtig."

De verhuizing van de Parade naar het Zuiderpark komt ook goed uit, omdat het plein op dit moment een bouwput lijkt. Het theater aan de Parade wordt afgebroken, alle bomen zijn gerooid en en groot gedeelte is onbruikbaar door bouwactiviteiten.

De theatermakers hebben er zin in: "Ik ben heel blij, maar ook zenuwachtig", bekent theatermaker Jellie Schippers. Ze heeft samen met Myriam Van Gucht een installatie gemaakt waar je als bezoeker doorheen moet klimmen. In de kubus kom je muziek, geluiden, acteurs en videoschermen tegen, iets voor het hele gezin volgens Jellie. "We zijn met het hele team al twee jaar met dit ding aan de slag, dus het is fantastisch dat we dit hier voor het eerst kunnen laten zien."

Voor alle voorstellingen moet een ticket gereserveerd worden. "Zodat we voor iedereen een veilig bezoek kunnen garanderen", aldus Tessa.

Kubus met installatie van Schippers en van Gught (foto: Jan Peels) vergroot

