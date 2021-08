Hans maakt film over 'foute' vader: 'Het verhaal dat er niet mocht zijn'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Hans maakte film over zijn 'foute' vader.

Hans Kessens kreeg na de oorlog het stempel: fout. Hij schreef als beginnend journalist verhalen voor het dagblad van de NSB. Zijn zoon, Hans junior, heeft ruim 75 jaar later een film gemaakt over het verhaal waar nooit over gesproken mocht worden in de familie. De documentaire is vrijdagavond te zien in Den Bosch.

"Het was mijn oudere broer Allard, die wel eens over de oorlog begon aan tafel, maar mijn moeder riep dan meteen dat ze niet wilde praten over wat er gebeurd was in de oorlogsjaren", vertelt Hans Kessens jr. "Het was letterlijk een verhaal dat er niet mocht zijn. Mijn moeder Marijke heeft het verhaal op slot gedraaid."

"Mijn vader Hans wilde de beste journalist van het land worden en was nog geen twintig toen de oorlog uitbrak", gaat hij verder. "Hij schreef verhalen voor verschillende tijdschriften en kranten, ook voor de krant van de NSB. Hij was niet alleen ambitieus maar ook tweede kostwinner in het gezin en moest geld in het laatje brengen voor zijn ouderlijk gezin. Mijn vader heeft daarom in die oorlogstijd dubieuze keuzes gemaakt waar hij later spijt van had."

Senior was hoofdredacteur van het Lochems Dagblad en om aan de arbeitseinsatz te omkomen, ging hij naar Berlijn om daar als buitenlandjournalist te werken. "Ik ben er van overtuigd dat hij in zijn hart geen nationaal socialist was, maar dat hij door wilde werken, hij moest iets." De documentaire is gebaseerd op bijna tweehonderd brieven die Hans sr. en Marijke elkaar in de periode 1939 – 1946 schreven.

Hans Kessens maakte film over zijn vader die in de oorlog als jonge journalist foute keuzes maakte (foto: Jan Peels) vergroot

In de jaren na de oorlog oordeelde een zuiveringscommissie dat Hans Kessens fout was in de bezettingsjaren en daarom zes jaar niet meer mocht werken als journalist. Na die tijd is hij aan de slag gegaan bij Het Nieuwsblad van het Zuiden en het Brabants Dagblad. In Den Bosch verwierf hij bekendheid met onthullende journalistiek, onder meer over de manier waarop het stadsbestuur in de jaren zestig plannen maakte voor de oude binnenstad.

"De belangrijkste reden voor mij om dit verhaal te verfilmen is om te laten zien welke onmogelijke keuzes mijn vader al op hele jonge leeftijd moest maken. Keuzes waarvan buitenstaanders zeggen: 'Jongen, dat kun je niet maken'. Ik heb hem niet willen veroordelen en ook niet willen ontschuldigen", legt Hans uit. "Uit de eerste reacties merk ik dat mensen het een aangrijpend verhaal vinden, omdat het zo duidelijk maak hoe lastig die periode was."

De film is vrijdag avond te zien in De Knillispoort in Den Bosch. René Kok leidt de documentaire in. Hij is historicus met een bijzondere belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. René is bezig aan een boek over ‘Goed of Fout’ in ’s-Hertogenbosch in de Tweede Wereldoorlog.

