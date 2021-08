Kind lang onder water in zwembad in tuin: met ambulance naar ziekenhuis

Een traumahelikopter werd ingeschakeld (foto: Walter van Bussel). vergroot

Een kind is woensdagmiddag in een privézwembad in een tuin in Oudenbosch in een penibele situatie terecht gekomen. De jongen bleef zo lang onder water dat er alarm werd geslagen. Hij is volgens een woordvoerder van de politie met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De melding 'persoon te water' kwam rond half vier binnen bij hulpinstanties. Direct reden drie ziekenwagens naar het huis aan de Galgestraat waar het ongeluk werd gemeld. Ook een traumahelikopter werd ingeschakeld.

Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden de jongen precies is aangetroffen. Het is eveneens niet bekend hoe het nu met hem is.

