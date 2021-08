Drietal opgepakt voor illegale wapenhandel bij invallen in Breda

Eén van de straten waar de politie in actie kwam (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In Breda zijn dinsdag drie mannen aangehouden, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de handel in illegale vuurwapens. Dit gebeurde tijdens invallen in verschillende huizen in de wijk Haagpoort, Breda-West. De verdachten zijn 19, 29 en 31 jaar en komen allen uit Breda.

De mannen konden worden opgepakt na uitvoerig onderzoek. Uiteindelijk werd de Dienst Regionale Recherche van de politie-eenheid Den Haag ingeschakeld om hen op te sporen en in te rekenen. Bij de invallen zijn meerdere vuurwapens aangetroffen.

Aan de drie verdachten zijn beperkingen opgelegd. Dit houdt in dat zij alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

