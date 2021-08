Olympisch goud voor paard van Willie Wijnen: ‘Had ik z’n sperma nog maar’

Ben Maher en Explosion W (Foto: ANP). vergroot

Het olympisch succes van de Britse springruiter Ben Maher heeft een Brabants randje: zijn paard Explosion W komt uit de stal van de Berlicumse fokker Willie Wijnen. Hij is apetrots: “Ik heb er altijd vertrouwen in gehad. Eigenlijk is het jammer dat ik hem destijds gecastreerd heb.”

Met slechts 1,1 seconde verschil wist Maher met Explosion het goud te winnen in Tokio. Maikel van der Vleuten uit Someren behaalde met zijn Beauville Z brons. Wijnen kan zijn geluk niet op en voorziet een gouden toekomst voor 'zijn' Explosion.

“Dit moet je niet elke dag meemaken."

De spanning was te snijden in huize Wijnen. “Ik heb gestaan, gelegen, buikpijn gehad”, vertelt hij. “Dit moet je niet elke dag meemaken. Voor een fokker is dit once in a lifetime, ongekend.”

Toch was het niet het eerste succes van Explosion W. Al acht keer won het paard het prestigieuze springconcours de Global Champions Tour. Wijnen: “Het is ongekend wat hij al gepresteerd heeft. Als je het vergelijkt met andere sporten is het de Max Verstappen van de springwereld. Als je dan vandaag al die toppers ziet sneuvelen, dat doet wel goed.”

"Vroeger was Explosion wel een boefje."

Explosion wordt dit jaar 12 jaar oud. 4,5 jaar geleden verkocht Wijnen het paard aan de Brit Maher. “Ik wilde hem per se aan een topruiter verkopen, dus niet voor de handel. Er was ontiegelijk veel vraag naar Explosion. Je hebt paardenmakelaars, een soort spionnen, die filmen het paard bij concoursen en sturen die filmpjes door.”

Maar zelf wist Wijnen ook al vroeg dat Explosion niet zomaar een paard was. “Mariëlle de Veer, hier uit de buurt, heeft hem uit het niks opgeleid. Dat heeft ze verschrikkelijk goed gedaan, met heel veel geduld. Die twee waren maatjes. Vroeger was het wel een boefje, en dan zeg ik het nog netjes. ‘Varkentje’ noemde ik hem wel eens, omdat hij eigenlijk te veel hengst was, zijn hormonen zaten hem in de weg.”

"Als ik nu zijn sperma zou hebben, dan zou de hele wereld geïnteresseerd zijn.”

Dat is ook de reden dat Wijnen hem na 2,5 jaar gecastreerd heeft. Er was geen andere optie, het paard was onhandelbaar. Wijnen: “Maar eigenlijk is het jammer dat ik hem destijds gecastreerd heb. Als ik nu zijn sperma zou hebben, dan zou de hele wereld geïnteresseerd zijn.”

Maar sperma of niet, de successen van Explosion leggen de fokker geen windeieren. “Ik ben eens een keer in de stallen van Bill Gates wezen kijken, dan merk je wel: er gaan deuren voor je open.” Met Ben Maher heeft hij ook een goed contact en Explosion bezocht hij 1,5 jaar geleden nog samen met 'maatje' Mariëlle in Florida. "Daar stond hij toen tijdelijk op stal. We riepen hem en hij kwam meteen aan onze zak snuffelen voor een suikerklontje!"

“Explosion haalt de Spelen van Parijs nog makkelijk."

Volgens Wijnen zijn dit niet de laatste Olympische Spelen voor het paard. “Die haalt Parijs nog makkelijk. Ik heb er altijd vertrouwen in gehad, en dat heb ik nog steeds. De fundatie van het paard, het frame, de reflexen, alles is goed. Hij heeft een enorm sportlijf.”

