Coronanieuws: 501 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Ook deze donderdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus, in én buiten Brabant.

15.35

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt flink: 3402 positieve tests



Het aantal nieuwe coronagevallen is in de afgelopen 24 uur flink toegenomen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 3402 positieve tests geregistreerd. Dat is weliswaar vergelijkbaar met eind vorige week, maar in de afgelopen dagen waren er ruim 2000 positieve tests. . Door de positieve tests die nu alsnog zijn doorgegeven, "vallen de dagcijfers vandaag hoger uit dan werkelijk", aldus het instituut.

Op woensdag meldde het RIVM meer dan 2800 gevallen, op dinsdag ruim 2200 en op maandag iets meer dan 2100. Het is gebruikelijk dat het aantal positieve tests in de loop van de week oploopt.

Het gemiddelde daalt nog wel. In de afgelopen zeven dagen zijn 19.247 mensen positief getest, omgerekend zo'n 2750 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 8 juli, bijna een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de zeventiende dag op rij.