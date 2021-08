Coronanieuws: 'Effectiviteit Moderne-vaccin neemt na 1,5 jaar amper af'

11.09



De Duitse regering voorziet in het najaar een vierde golf van het coronavirus en bereidt zich erop voor de bevolking in herfst en winter weer beperkingen op te leggen. Maar een ingrijpende lockdown zoals een jaar geleden kan waarschijnlijk worden voorkomen dankzij de vaccinatiecampagne, zo staat in de stukken die zijn bestemd voor topoverleg over de kwestie. Nederland volgt vaak het voorbeeld van Duitsland op het gebied van coronamaatregelen.