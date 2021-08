Coronanieuws: reisadvies voor diverse Europese landen van groen naar geel

07.52

Coronavaccins zijn zeer effectief bij het verminderen van de overdracht van het coronavirus. Dat meldt de NOS op basis van onderzoek van wetenschappers van het RIVM. Het was al bekend dat volledige vaccinatie goed beschermt tegen het oplopen van SARS-CoV-2 en tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte. Belangrijke kanttekening is wel dat in de onderzoeksperiode de Alfa-variant van het coronavirus dominant was in Nederland.