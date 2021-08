Osse pyromaan betrapt met aansteker in de hand: 180 uur werkstraf

De brandweer kon de eerste brandstichting van de pyromaan snel blussen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision) vergroot

Een pyromaan die vorig jaar op heterdaad betrapt werd met de aansteker in de hand is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De man werd vorig april gepakt toen er al maanden een brandstichter in Oss actief was.

Mocht hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaan, dan moet hij 5 maanden de cel in.

De veroordeelde man is betrapt voor pogingen om brand te stichten. Het is hem uiteindelijk niet gelukt om echt een verwoestende brand aan te wakkeren. Oplettende buurtbewoners attendeerde de brandweer en politie begin april nadat er vlammen te zien waren bij een schuur en nadat een onbekende rammelde aan deuren en ramen.

Heterdaad

Op basis van een signalement, kon de man aangehouden worden. Hij rook naar brand, zijn handen waren zwartgeblakerd en hij was bezig bladeren bij een huis in brand te steken.

Wie achter de andere aangestoken branden in Oss zit van ruim een jaar geleden is nog niet duidelijk. Ook na de aanhoudingen van de Ossenaar zijn nog branden gesticht in Oss.

