Reeks autobranden in gemeente Oss houdt aan, nu is het raak in Berghem

Voor de vierde keer in twee weken tijd is een auto uitgebrand in de gemeente Oss. Vrijdagnacht was het raak aan de Joeri Gagarinstraat in Berghem. De politie houdt rekening met brandstichting en heeft de zaak in onderzoek, zo meldt een woordvoerder.

De autobrand werd rond halfdrie ontdekt. "De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig werd verwoest", laat een ooggetuige weten. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Jarenlang geteisterd

De gemeente Oss wordt al jarenlang geteisterd door autobranden. Begin dit jaar was het betrekkelijk rustig op dit gebied, maar sinds enkele weken gaan er weer vaker auto's in vlammen op.

Zo ging zondagnacht ging een bestelbus in vlammen op aan de Jan Thijssenstraat in Oss. Vier dagen daarvoor was het al raak aan De Oude Vest in Oss en twee dagen daarvoor werd een auto aan de Wagenaarstraat door brand verwoest.

