Wachten op privacy instellingen... Een stralende Sanne (foto: Omroep Brabant). Volop interviews (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/3 Bronzen Sanne van Dijke gehuldigd in Heeswijk-Dinther: 'Machtig mooi'

Medaillewinnaar Sanne van Dijke is vrijdagavond gehuldigd in haar eigen Heeswijk-Dinther. De judoka pakte vorige week brons op de Olympische Spelen. En dus ging het los in een rood-wit-blauw-oranje natuurtheater De Kersouwe. Sanne: "Mega leuk en machtig mooi!"

Met veel rook en spektakel kwam de judoheldin vrijdagavond rond zeven uur het podium op. Dat deed ze dansend, springend en met de armen omhoog. Of ze inmiddels is uitgerust? “Nee! Ik ga 's nachts om drie uur naar bed en ik ben door de jetlag om zes uur 's ochtends weer wakker”, zegt ze lachend.

Ruim honderdzeventig familieleden, vrienden, fans of simpelweg trotse dorpsgenoten kwamen naar De Kersouwe om haar te trakteren op een feestje. Ze hadden het bos rond het theater versierd met Nederlandse vlaggen en levensgrote foto’s van Sanne. Ook werd in een quiz getest wie haar het beste kent.

Veel mensen in natuurtheater De Kersouwe speciaal voor judoka Sanne van Dijke (foto: Raymond Merkx). vergroot

Het was weer even wennen: een voor coronabegrippen goed gevuld theater. Maar sowieso is een openluchttheater in coronatijd natuurlijk een slimme keuze. En hoewel donkere wolken even dreigend boven het theater hingen, bleef het stralend weer. En stralen, dat deed Sanne ook.

Gelukkig voor haar regende het alleen maar complimenten. “Het is fantastisch hoe je die Duitse op de grond werkte. Volgens mij ligt ze er nog steeds”, zei wethouder Sport Rien Wijdeven. Woorden waarmee hij verwees naar de strijd om brons waarin Sanne uiteindelijk na een verlenging van maar liefst 7 minuten en 44 seconden won van haar Duitse tegenstander: op ippon.

Rond halfnegen was de huldiging voorbij. Sanne reageert: "Ik had absoluut niet verwacht dat er zoveel mensen waren en dat het zo groot was opgezet. Het is zo leuk dat heel Heeswijk eropuit getrokken is! Heel bijzonder!" Wat haar doel nu is? "Ik ga nu even heel lang chillen", schatert ze. "En dan ga ik echt door naar Parijs. Een ander kleurtje staat me meer aan", grapt ze. "Ik wil voor goud gaan."

Hartje

Ze maakte na de winst op de Spelen een hartje met haar handen voor haar overleden broer. "Als een partij zoveel van je vraagt dan is er toch wel behoorlijk wat ontlading", zei Sanne na afloop van die wedstrijd. "Als je ziet hoe moeizaam de troostfinale ging, ben ik toch ook wel blij met deze medaille, al is het maar brons."

Dtv Nieuws keek eerder samen met de vriendinnen van Sanne van Dijke naar de wedstrijd. Bekijk de video hieronder.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Judoka Sanne van Dijke pakt brons in Tokio

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.