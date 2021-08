Veehouders verliezen rechtszaak rond milieuvriendelijke stallen

Veehouders moeten tegenvallende uitspraak slikken (foto: Ben Saanen). vergroot

Individuele veehouders worden niet buitensporig geraakt door het strenge stallenbeleid van de provincie Brabant. De rechtbank in Den Haag heeft dit bepaald in een zaak die de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) al in 2018 was begonnen. De belangenclub reageert teleurgesteld.

Gedeputeerde Staten willen dat boeren hun stallen aanpassen om natuur en milieu te beschermen. Aanvankelijk werd de deadline hiervoor gesteld op 1 januari 2028. Later werd deze datum vervroegd naar januari 2022.

'Te veel gevraagd'

De ZLTO tekende hier bezwaar tegen aan waarna de termijn werd opgerekt tot januari 2024. Ook dat is teveel gevraagd voor de sector, zo stelt de belangenorganisatie. Bovendien vindt ze het onacceptabel dat alle boeren over één kam worden geschoren. Vandaar de rechtsgang.

Vorig jaar zomer stelde de rechter in een tussenuitspraak dat de provincie eigen eisen mag stellen aan boerenstallen en dus ook een eigen deadline mag stellen. De ZLTO vindt dat boeren meer tijd moeten krijgen om hun stallen milieuvriendelijker te maken.

'Niet disproportioneel geraakt'

Vier veehouders met een specifiek individueel belang durfden het aan de rechtszaak voort te zetten. Hoewel zelf geen partij meer, bleef ZLTO hen ondersteuning bieden. Maar ook met de zaak namens individuele veehouders kreeg ze nul op rekest. De boeren worden ‘niet disproportioneel geraakt’, aldus de rechtbank.

De ZLTO blijft van mening dat uitstel van de deadline wenselijk is en dat de provincie beter kan aansluiten bij een landelijk programma stikstof, dat in de maak is. Of de vier agrarisch ondernemers de rechtszaak voortzetten, is nog onduidelijk.

