Patty werd geslagen door haar ex: 'Zonder mijn dochters stond ik hier niet'

Patty Manders was tien jaar lang slachtoffer van huiselijk geweld. Uit liefde voor haar kinderen durfde ze haar ex uiteindelijk te verlaten. Ze staat nu sterk in haar schoenen en helpt anderen met haar eigen ervaringen. Samen met drie van haar kinderen staat ze op een billboard bij station Tilburg om mensen bewust te maken van het probleem.

Patty Manders (44) uit Tilburg was tien jaar getrouwd. Een sprookjeshuwelijk was het allerminst ondanks de vier prachtige dochters die zij en haar man kregen. "Het was niet één en al ellende, maar op en af. Daar hoorde ook mishandeling bij, zowel lichamelijk als psychisch", vertelt ze bij het billboard waarop ze met haar dochters staat afgebeeld.

"Met vier meiden, wist ik dat dit niet het goede voorbeeld was."

Aan de voor- en achterkant van station Tilburg staan 29 billboards van mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Allemaal staan ze op de foto met degene die ze geholpen heeft om aan hun situatie te ontsnappen. Op de posters staan ook hun indringende verhalen.

"In de laatste vijf jaar van ons huwelijk was ik in mijn hoofd al aan het weggaan bij mijn ex", vertelt Patty. Alleen: ze durfde het niet. De angst was te groot. "Op een dag keek ik naar mijn kinderen en ik dacht: wat leren jullie hiervan, wat laat ik jullie zien? Is het oké als je man je slaat en op deze manier met je omgaat? Met vier meiden wist ik dat dit niet het goede voorbeeld was."

"Als ik geen kinderen had gehad, zou ik hier niet hebben gestaan."

Haar man verlaten was haar enige mogelijkheid. "Het was dat, of ik zou het zelf niet overleven en wat hebben de kinderen dan nog zonder hun moeder?" Om die reden staat Patty ook met haar meiden op de foto met haar verhaal. "Zij zijn voor mij de drijfveer geweest. Als ik geen kinderen had gehad, zou ik hier nu niet hebben gestaan."

Het gaat nu goed met de Tilburgse en haar meiden. Het is nu zeven jaar geleden dat ze haar ex verliet. Toch zal ze het geweld van toen altijd met zich meedragen. "Voor mijn gevoel blijf ik tot aan mijn dood aan het herstellen omdat ik altijd dingen tegen blijf komen waar ik mee moet leren omgaan."

"Mijn kinderen komen in een levensfase dat ze toch vragen gaan stellen. Dus uiteindelijk blijf je er toch altijd mee bezig."

Dat waren in het begin onder meer paniekaanvallen, maar daar heeft Patty gelukkig geen last meer van. "Ik kijk nu vooruit, naar de toekomst, maar mijn kinderen komen nu ook in een levensfase dat ze toch vragen gaan stellen. Dus uiteindelijk blijf je er toch altijd mee bezig." Daarom wil Patty het omzetten in iets positiefs: anderen helpen met haar eigen ervaringen.

De billboards bij station Tilburg (foto: Collin Beijk) vergroot

Mirjam Bekker-Stoop van Open Mind, de stichting achter dit project, vertelt: "Ik ben heel trots dat deze mensen zich zo tonen in de openbare ruimte. Het is best spannend voor ze. Want ze erkennen niet alleen aan zichzelf dat ze dit hebben meegemaakt, maar ook aan de buitenwereld." Twee deelnemers hebben zich teruggetrokken omdat hun familie het verhaal niet in de openbaarheid wilde. Ook een van Patty's dochters wilde liever anoniem blijven.

"Het zijn allemaal overlevers."

Ondanks de verschillende achtergronden en verhalen hebben de 29 slachtoffers die gefotografeerd zijn één ding gemeen: "Ze zijn heel stoer en dapper. Het zijn allemaal overlevers die als kind of volwassene in zo'n situatie terecht zijn gekomen en heel hard hebben moeten vechten om eruit te komen."

Het project 'WIJ… doorbreken de cirkel van geweld' moet mensen bewust maken van de omvang van het probleem. Ieder jaar zijn in Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. "We willen dat mensen naar iemand toe durven te gaan en vragen of ze iets kunnen doen, want niets doen is geen optie", besluit Miriam.

De billboards staan nog tot met 26 augustus bij station Tilburg.

