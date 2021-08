Twee homo’s, een draagmoeder en een eiceldonor… hoe zit dat?

Roy en Corné (foto: tweepapas.nl). vergroot

Als eerste stel in Nederland zijn Roy en Corné uit Drunen ouders geworden van een kindje dat is geboren met een draagmoeder en een donoreicel. Maar wat is een donoreicel precies, en wie is de vader van het kindje? Vijf vragen en antwoorden.

Kaj, het kindje van Roy en Corné is verwekt door ‘hoogtechnologisch draagmoederschap’. Deze techniek kan sinds 2019 toegepast worden en werkt met een eiceldonor.

Wat is een eiceldonor?

Bij hoogtechnologisch draagmoederschap zijn er drie partijen:

De eiceldonor, deze vrouw levert de eicel. Roy en Corné kennen haar, want ze moesten haar zelf regelen.

De spermadonor, deze man levert zijn sperma, de zaadcellen. In dit geval is dit Roy of Corné, het stel wil niet zeggen wie van de twee het zaad leverde.

De draagmoeder, hier wordt de bevruchte eicel ingebracht. Zij wordt zwanger en bevalt uiteindelijk van het kind, dat dus niet van haarzelf is. De draagmoeder van Roy en Corné heet Michelle.

Waarom zou je kiezen voor een eiceldonor?

In het geval van Roy en Corné hadden ze een draagmoeder, maar deze wilde niet een eigen eicel laten bevruchten omdat ze bang was dat ze zich dan te ‘verbonden’ zou voelen met het kindje. Nu een andere vrouw de eicel leverde is dat niet het geval.

Ook hetero’s kunnen kiezen voor deze techniek. Bijvoorbeeld als de vrouw geen baarmoeder en ook geen werkende eicellen meer heeft.

Naast hoogtechnologisch draagmoederschap heb je ook nog traditioneel draagmoederschap. Daarbij wordt een eicel van de toekomstige moeder en zaadcellen van de toekomstige vader ingebracht bij een andere vrouw, bijvoorbeeld omdat de toekomstige moeder geen baarmoeder meer, maar nog wel werkende eicellen heeft.

Wie is de moeder van het kind, de draagmoeder of de eiceldonor?

Op papier worden Roy en Corné de twee vaders van Kaj. Dat duurt wel nog even, want de man die niet zijn sperma doneerde moet Kaj adopteren om zichzelf officieel vader te mogen noemen.

Op papier is de vrouw die het kind draagt de moeder. Op dit moment is dat dus draagmoeder Michelle.

Is er seks aan te pas gekomen?

Nee, de eicel van de donor en het sperma van een van de mannen zijn in het laboratorium samengebracht.

Komen er nog meer kindjes die op deze manier verwekt zijn?

Jazeker! Er zijn op dit moment meerdere vrouwen zwanger, en de komende weken staan er nog meer geboortes op de planning.

