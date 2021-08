Ajax - PSV op groot scherm: kroegeigenaren Stratumseind dagen gemeente uit

PSV wil deze zaterdagavond uiteraard goed voor de dag komen tegen Ajax, maar ook de meeste kroegeigenaren op het Stratumseind in Eindhoven willen een punt maken. Ze laten klanten in hun zaak op een groot tv-scherm naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal kijken. Kom maar op, lijken ze tegen de gemeente Eindhoven te zeggen. Burgemeester John Jorritsma heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Het gaat ons er vanavond niet om om met deze actie extra publiek binnen te halen”, vertelt Roland van de Gevel van het Belgisch Biercafé op het Stratumseind. Volgens hem wordt er met twee maten gemeten en dáár draait het om. Met zijn collega’s in de Eindhovense uitgaansstraat wil hij stelling nemen tegen de in hun ogen starre houding van het gemeentebestuur.

“Waarom mag er in kroegen in steden als Breda, Den Bosch, Helmond en Tilburg wel naar een groot scherm worden gekeken? En niet in Eindhoven. En hoe kan het dat in een stadion 25.000 mensen worden toegelaten, die echt niet allemaal op anderhalve meter van elkaar staan of zitten? En die bovendien mogen zingen en juichen?”, zo vraagt Van de Gevel zich hardop af.