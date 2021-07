Rechter fluit gemeente terug: restaurants Eindhoven mogen openblijven

Restaurant Fling op de Dommelstraat. vergroot

De restaurants Fling en Antonio's aan de Dommelstraat in Eindhoven mogen voorlopig openblijven. Dat heeft de rechter in Den Bosch vrijdag bepaald. De gemeente Eindhoven wilde deze restaurants een week geleden aanpakken omdat medewerkers vlak na sluitingstijd én na werktijd op hun terrassen nog een afzakkertje namen. Volgens de gemeente overtraden ze hiermee de coronaregels.

Dat de terrassen op dat moment verder gesloten waren voor bezoekers en dat de restaurants ook zichtbaar al dicht waren, deed volgens de handhavers niet ter zake.

Eigenaren opgelucht

De eigenaren van restaurants Fling en Antonio's zijn bijzonder tevreden met de uitspraak van de rechter. Kitty Amato van Antonio's: "Wow, ik ben er echt heel blij mee. Echt heel blij! Eerlijk gezegd had ik ook niet anders verwacht. Dit is de enige juiste uitspraak als recht bestaat."

Ook Ling Zhang van restaurant Fling reageert opgetogen. "Ik ben super blij."

Boze reacties en vragen

De actie van de gemeente riep de nodige boze reacties en vragen op. Helemaal omdat het overtreden van de coronaregels onbedoeld gebeurde en omdat de horeca toch al hevig getroffen wordt door alle coronabeperkingen. "Maar er is aangegeven dat er niet nog eerst gewaarschuwd zou worden", liet de gemeente na raadsvragen weten.

De gemeente wilde de restaurants per direct twee weken sluiten, maar de rechter stak hier een stokje voor. Die bepaalde dat de restaurants sowieso open mochten blijven tot de rechter zich had uitgesproken. De rechtszaak diende 27 juli en de uitspraak volgde donderdag.

Geen grootschalige drukte, geen excessen

De rechter is het met de gemeente eens dat de volksgezondheid belangrijk is, evenals het voorkomen van een verdere verspreiding van het coronavirus. Maar de gemeente heeft niet duidelijk kunnen maken dat de situatie zo spoedeisend was dat de restauranteigenaren geen termijn kon worden gegund waarbinnen zij gepaste maatregelen konden nemen of een zienswijze konden indienen.

Volgens de rechter wijzen de bevindingen van de boa's er niet op dat er sprake was van grootschalige drukte op de terrassen. Daarnaast was er geen sprake van excessen met acute, concrete en ernstige risico's voor de volksgezondheid, overlast of van een andere verstoring van de openbare orde. De restauranteigenaren voldeden aan de opdracht van de boa's om hun terras te ontruimen.

Wat nu?

De gemeente krijgt nu de kans om opnieuw te onderbouwen waarom de restaurants meteen dicht moesten. Als de gemeente daarvoor kiest en bij hun standpunt blijft, dan krijgen restaurants zes weken de tijd om bezwaar te maken. in die periode mogen ze wel openblijven. In dat geval zal de rechter zich er na die tijd opnieuw over buigen.

De gemeente kan er ook voor kiezen om het erbij te laten zitten. Ze moeten dan haar eerdere besluit tot sluiting formeel terugtrekken.

Demonstratie

Vorige week vrijdagnacht demonstreerden zo'n 150 Eindhovense horecaondernemers op het Stadhuisplein tegen het in hun ogen te strenge coronabeleid van de gemeente. Dit deden ze door op het Stadhuisplein, pal voor het gemeentehuis, een alternatieve naborrel te houden.

"Als wij niet op onze eigen grond mogen naborrelen, doen we dit bij Jorritsma voor de deur", vertelde Youri de Bok van café Tracé en bar Mooie Boules.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.