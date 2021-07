Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Veel kritiek op sluiting restaurants waar eigen personeel op terras zat

Er heerst veel verontwaardiging over het besluit van de gemeente Eindhoven om twee restaurants aan de Dommelstraat te sluiten omdat er eigen personeel na sluitingstijd op het terras zat.

Rebecca Seunis Geschreven door

Ook de lokale politiek is op zijn zachtst gezegd verbaasd. Lijst Pim Fortuyn vraagt de burgemeester per brief om de sancties per direct ongedaan te maken.

De VVD heeft raadsvragen gesteld. "Wij begrijpen dat de coronaregels duidelijk zijn dat er na middernacht niemand meer op het terras mag zitten. Toch lijkt voor ons deze vorm van handhaving haar doel voorbij te schieten. Zeker bij horecaondernemers die al zo hard getroffen zijn door de coronacrisis", schrijft de partij aan de burgemeester.

Jeroen Dasbach van de VVD zegt dat hij met de raadsvragen ook 'de andere kant van het verhaal' wil latenhoren. "Ik begrijp de boa-kant van het handhaven bij overtredingen, maar als je tent al zes maanden op slot moest en je nu twee weken dichtmoet omdat je als personeel buiten zit... dat kan niet de bedoeling zijn", zegt hij.

"Het is toch schandalig dat twee overijverige boa’s de zaak naar de vernieling helpen."

Op social media snappen mensen niets van de sluiting. “Die mensen hebben keihard gewerkt en even behoefte aan een praatje met elkaar”, zegt Annelies. Jeffrey heeft geen goed woord over voor de boa’s in kwestie: “Het is toch schandalig dat twee overijverige boa’s de zaak naar de vernieling helpen dankzij idiote regels!”

Lindsy noemt het ‘belachelijk’. “Diep triest dat ze de hardwerkende ondernemer zo hard aanpakken! Omdat ze zelf even een sigaretje roken na het werk. Om ze daarop te pakken en dan twee weken volledig te laten sluiten is belachelijk!” Anka zegt: “De horeca heeft het al moeilijk genoeg. Zo triest.”

Op slot

Restaurant Fling was woensdagavond dicht toen het personeel rond halfeen ’s nachts nog even op het terras ging roken. Volgens de uitbaters was het terras overduidelijk gesloten op dat moment: de lampen waren uit en de stoelen lagen aan de ketting. Toch besloten twee boa’s die langsliepen een rapport op te maken.

Donderdagmiddag viel de brief op de mat met daarin het besluit dat het restaurant twee weken op slot moet. Voor Antonio’s, het restaurant aan de overkant van de straat, geldt hetzelfde besluit.

