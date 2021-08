Hans (68) vindt bom vastgeplakt aan raam: ‘Dit moet stoppen’

De 'bom', die Hans vond, vastgeplakt aan het raam van zijn appartement (foto: Hans). vergroot

Het kan nog gekker. Al een stuk of vijftien keer, zegt-ie, had Hans uit Oss aangifte gedaan bij de politie wegens bedreigingen en beschadigingen aan onder meer zijn auto. Maar wat hem zaterdagmiddag overkwam... “Ik ben nu enigszins van de schrik bekomen, maar dit was toch wel het dieptepunt. Een bom aan mijn raam. Ik heb meteen 112 gebeld.”

Hans (68) wilde rond half vier zijn appartement aan de Kapelsingel in Oss binnengaan toen hij iets tegen het raam zag hangen. “Een weggewaaid papiertje of zo. Maar toen ik dichterbij kwam, zag ik een buisje met daaraan een lontje. Gelukkig was de politie snel hier. De EOD was er ook rap en die heeft het ding meegenomen.”

"Al die flatbewoners hebben er part noch deel aan."

Hans vindt het niet alleen voor zichzelf vreselijk wat er is gebeurd. “Al die mensen die hier in de flat wonen, hebben er part noch deel aan. Maar zij konden een tijdje hun huis niet in of uit. En die kosten die door politie, brandweer en EOD gemaakt zijn? Ik hoop dat de vrouw die hier achter zit hiervoor opdraait. En uiteraard dat de politie nu wel actie onderneemt tegen haar. Ik heb toch vaak genoeg gewaarschuwd? Bovendien plaatst ze foto’s van mijn appartement op Facebook, compleet met dreigementen, en daar zitten mijn medebewoners niet op te wachten. Dit moet stoppen.”

Het gebouw dat moest worden afgezet in Oss (foto: Ilse Schoenmakers). vergroot

Hoe is het ooit zo begonnen, waarom heeft zijn kwelgeest het zo op hem gemunt? “Er is ooit iemand bij mij binnen geweest met wie zij een rekening te vereffenen had. En sindsdien moet ik het ontgelden. Bovendien ken ik een vrouw, die ook jaren door haar is lastig gevallen. Waarvan ik allemaal aangifte heb gedaan? Van dreigementen, ze kondigde het incident van vandaag zelfs aan. Ben beschuldigd van pedofilie. Kreeg van alles toegestuurd en mijn auto’s zijn verschillende keren beschadigd. Heb zelfs een andere wagen moeten aanschaffen, omdat ze precies wist waarin ik reed. Maar ook die heb ik inmiddels van de hand gedaan. Het houdt niet op. Ik word gewoon geterroriseerd.”

"Ik heb zelf beveiligers ingeschakeld en dat zijn geen schatjes."

Hans’ goede vriendin beaamt dat ze jaren door laster- en smaadpraktijken van die bewuste vrouw is achtervolgd. Ze verbaast zich erover dat de politie, volgens haar, nog steeds geen maatregelen heeft genomen. Hans herkent dat gevoel. Hij is ook teleurgesteld in BrabantWonen. “In eerste instantie heeft die woningcorporatie na eerdere bedreigingen me aan dit appartement aan de Kapelsingel geholpen. Omdat ik me toch niet veilig voelde, heb ik zelf camera’s opgehangen, maar die moest ik toen laten weghalen. Inmiddels heb ik ‘ergens’ nieuwe aangebracht, die in verbinding staan met beveiligers. Die kunnen er binnen een paar minuten zijn en dat zijn geen schatjes.“

"Ik had van mijn pensioen willen genieten."

Dat wil echter niet zeggen dat hij weer rustig kan gaan slapen. “Ik slik al zolang antidepressiva en mijn haren vallen uit door de stress. Ik ben bijna zeventig en had van mijn pensioen willen genieten, maar dat komt er voorlopig niet van.”

De politie kon eerder deze zaterdag niet ingaan op de vraag wie het explosief heeft aangebracht en waarom hij of zij dat gedaan heeft. Volgens Hans heeft hij maandag een afspraak op het bureau. Een woordvoerder van BrabantWonen zei desgevraagd dat het ‘bomincident’ een zaak van de politie is. Op privé-omstandigheden wil ze niet ingaan.

De 'bomman' buigt zich over het projectiel (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

