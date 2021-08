Coronanieuws: controle reizigers vanuit België en Duitsland

05.17



Op het eiland Sint Eustatius zijn twee mensen besmet met het coronavirus, zo heeft de overheid van het eiland zaterdag bevestigd. Het eiland met zo'n 3000 inwoners had meer dan een half jaar geen besmettingen meer gehad. Een van de personen die nu is besmet, is de op Curaçao woonachtige NOS-correspondent Dick Drayer, die zelf zijn besmetting op Facebook bekendmaakte. Drayer is al twee keer gevaccineerd en testte voor zijn vertrek naar Sint Eustatius negatief op het coronavirus.