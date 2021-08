'Gifboot' eindelijk vertrokken uit Veghel

De 'gifboot' uit Veghel onderweg naar het Ketelmeer om te ontgassen (Foto: Joost Roeland). vergroot

Het gifschip dat sinds eind juli in Veghel lag, is maandagochtend vertrokken naar het Ketelmeer in Flevoland. Daar zal de lading van het schip ontgast worden. Dat gebeurt nadat er in de laadruimte te veel van het giftige gas fosfine was gemeten. De schepen vervoerden tarwe vanuit Polen naar het veevoederbedrijf De Heus.

Het schip in Veghel ging eind juli aan de ketting in de haven van Veghel. De schipper werd meteen van boord gehaald en de omgeving werd afgezet. Het was enkele dagen onduidelijk wat er met de lading zou gebeuren. Eind vorige week werd bekend dat de ladingen onder toezicht van Rijkswaterstaat naar het Ketelmeer gebracht zouden worden.

Inademing gas

Het gif werd op 27 juli ontdekt door lossers van het schip in Utrecht. Lossers van De Heus dragen altijd een fosfinemeter bij zich, omdat inademing van dat gas tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Daarop gingen ook de boten in Veghel en Zwolle aan de ketting.

Na het overslaan kan diervoederbedrijf De Heus Voeders de tarwe gewoon gebruiken. "Het is niet vergiftigd door het gas", liet een woordvoerder weten.

Het binnenvaartschip is afgezet met hekken (Foto: Jan Waalen). vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.