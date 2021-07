Schipper Harm vervoerde giftige lading: 'Duf en ontiegelijk aan de diarree'

Het binnenvaartschip is afgezet met hekken (Foto: Jan Waalen). Het binnenvaartschip is niet toegankelijk (Foto: Jan Waalen). Volgens de gemeente is meer afscherming niet nodig(Foto: Jan Waalen). Volgende Vorige vergroot 1/3 Het binnenvaartschip is afgezet met hekken (Foto: Jan Waalen).

Met de schipper van de 'gifboot' in Veghel gaat het goed. "Maar ik ben er niet helemaal gerust op dat het ook op de lange termijn geen gevolgen heeft voor mijn gezondheid. Eerder deze week bleek de man rond te varen met een extreem giftige lading.

Donderdag bleek een boot in Utrecht met dezelfde lading een hoge hoeveelheid fosfine, een giftig bestrijdingsmiddel, te bevatten. Er volgde een onderzoek naar de lading van de schipper in Veghel, die hetzelfde vervoerde: rijst met ontsmettingsmiddel. Zijn vracht bleek extreem giftig en de man moest meteen in het ziekenhuis worden onderzocht.

Aan RTV Noord vertelt schipper Harm Korvemaker uit Oude Pekela zijn verhaal: "Ik kreeg de waarschuwing toen ik op het punt stond mijn lading in Veghel te lossen. Tijdens de tocht merkte ik ook dat het minder goed met mij ging. Ik raakte een beetje duf en was ontiegelijk aan de diarree.’

Ongerust

Na een check in het ziekenhuis werd hij gezond verklaard en mocht hij weer naar huis. Toch maakt hij zich zorgen. "Als je een kogel in een pistool stopt en schiet, dan weet je wat de gevolgen zijn. Dat is heel tastbaar. Maar dit heb ik misschien wel ingeademd. Het probleem is dat je niet ziet wat dit doet."

Volgens Sunniva Fluitsma van de schippersvereniging heeft de schipper geluk gehad: "In zijn ruim was de concentratie fosfine 300 ppm (deeltjes per miljoen). Maar vanaf 0,5 ppm is het al levensgevaarlijk." Fosfine is een kleurloos, ontvlambaar en zeer giftig gas.

Rattengif in graan

De stof kan volgens de schipperswoordvoerder worden vergeleken met rattengif. "Het komt bij het graan in de vorm van pillen en is er om graan te ontsmetten en te zorgen dat er geen ongedierte komt. Op dit moment ontkent iedereen dit gif, dat binnen Europa verboden is, toegevoegd te hebben

Het graan op het schip was bedoeld voor mengvoederbedrijf De Heus in Veghel. Volgens woordvoerder Joost Belt deed zijn bedrijf een controle op fosfine in Utrecht: "Toen gingen alle alarmbellen af en is alles meteen stilgelegd." Belt benadrukt dat de fosfine niet door zijn bedrijf is toegevoegd: "Het is een stof die gebruikt mag worden bij ongediertebestrijding. Maar wij gebruiken die stof zelf niet."

Met linten en hek

De gemeente Meierijstad, waar Veghel onder valt, vindt het vervelend wat er is gebeurd. " Maar we zijn blij dat er adequaat gehandeld is in relatie tot de gezondheid van de schipper en het beperken van verdere gevolgen", laat een woordvoerder weten in een schriftelijke reactie. Dat het zeer giftige schip op dit moment slechts is afgezet met een hek en een paar linten, is wat de gemeente betreft voldoende: "Ja. Dit is in overleg en op advies van de betrokken instanties zo aangebracht."

Er mag komende tijd in ieder geval niemand meer in de buurt van de giftige lading komen. Gevaar voor de omgeving is er echter niet. Wat er met het schip gaat gebeuren, is niet duidelijk. "De gifstof breekt op den duur vanzelf af. Dus tijd zal het werk moeten doen, maar dat kan weken duren. Ik weet wel dat de omgeving het schip weg wil hebben. Bedrijven willen het wegslepen of de lading verplaatsen in bakken. Maar dat moet ook maar veilig kunnen. Daar zijn ze wel mee bezig", weet Sunniva Fluitsma.

Niet de eerste keer

Volgens schipperswoordvoerder is het overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. "Twee jaar geleden zat er ook een giftige lading op een binnenvaartschip. Twee mensen zijn toen met de ambulance afgevoerd en bijna overleden. Dat was een drama."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.