Bewoners Ravenstein protesteren tegen komst van hoge kademuur

Inwoners uit Ravenstein zijn boos. Dat de dijk verzwaard wordt in de strijd tegen het water, is prima. Maar ze willen niet dat er een hoge kademuur komt. Met een petitie en een zitstaking proberen ze het plan van tafel te krijgen.

Het gaat om een muur die de twee bestaande rondelen van de oude vesting met elkaar verbindt, onderdeel van het project de Meanderende Maas. Een petitie tegen de komst van deze kademuur in Ravestein is inmiddels 170 keer getekend. Veel handtekeningen werden dit weekend gezet, toen inwoners van het dorp met een sit-in (zitstaking) protesteerden tegen de komst van de hoge muur, die het uitzicht op de Maas deels wegneemt.

De petitie is online gezet door Willem-Jan Pantus. Hij woont aan de Maasdijk, maar is ook historicus en zat in de monumentencommissies van Ravenstein. "Er heeft hier in het verleden nooit een muur gestaan. Bij de vorige dijkversterking zijn opgravingen gedaan. Als er een muur heeft gestaan, hadden we daar bewijs van moeten zien."

'Het schept een vals beeld van de geschiedenis'

Nu toch een muur neerzetten is historisch niet in orde, aldus Pantus. "Het schept een vals beeld van de geschiedenis van Ravestein." Bovendien kijkt de buurtbewoner liever niet naar een muur. "De Maasdijk is nu nog groen. Het is hier heerlijk, je kunt er prachtig wandelen met uitzicht op de Maas, de uiterwaarden en Gelderland. Laten we dat groene houden en de boel niet verstenen. De komst van de muur is ook puur optisch en niet nodig voor de veiligheid qua wateroverlast."

Volgens de Stichting Vestingwerken Ravenstein heeft er wel ooit een kademuur gestaan. De stichting is daarom blij dat die terugkomt. "Die stichting interpreteert een bewijsstuk verkeerd", meent Pantus. "Om het water tegen te houden, stond er ooit een laag muurtje onderaan de dijk ter versteviging."

Buurtbewoners hielden dit weekend een sit-in als protest tegen de komst van de kademuur. Er werden onder meer flyers uitgedeeld. Privéfoto. vergroot

'De ondertekenaars van de petitie zijn erin geluisd'

Martin Jan van Mourik, voorzitter van de stichting, heeft op zijn beurt geen goed woord over voor de protesterende dorpelingen. "De argumenten tegen deze muur deugen geen van allen. Uiteindelijk gaat het de betrokken dijkbewoners om het veilig stellen van hun mogelijkheid gratis op de publieke grond op een bankje te zitten zonder gehinderd te worden door flanerende mensen en rolstoelers. Het gaat in totaal om 4 of 5 direct betrokkenen, die geen van allen zicht hebben op de rivier. De rest van de ondertekenaars is erin geluisd. Zo werkt dat nu eenmaal met petities."

Van Mourik erkent dat de muur niet exact op de juiste plek komt te staan. "Uit de vakliteratuur blijkt overduidelijk dat aan de Maaszijde een waterkerende muur heeft gestaan. Dat deze nu gepland staat op enkele meters afstand van de plaats waar de oude muur stond is onvermijdelijk. Het past echter prima bij het vestingkarakter van de stad."

Er moet toch een damwand geplaatst met het oog op de toekomst, meent hij. "Dus waarom daar geen stenen tegenaan gemetseld? En om te voorkomen dat mensen naar beneden vallen komt er een muurtje van ongeveer zestig centimeter, boven het maaiveld van de dijk."

De demonstrerende dorpsbewoners willen de petitie op een later moment aanbieden aan het gemeentebestuur.

Impressie van de wandelboulevard in Ravenstein. Foto: Meanderende Maas vergroot

