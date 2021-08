Dramatische zomer voor zwembad door kwakkelweer: 'Dit is enorm balen'

Zwembadmanager Roeland Appels ziet de badgasten deze zomer wegblijven (foto: Erik Peeters). vergroot

Dubbelpech voor zwembad Blankershove in Oud-Gastel. Lang kon er niet gezwommen worden vanwege de coronamaatregelen en deze zomer speelt het kwakkelweer het zwembad parten.

Net zoals op andere plaatsen kampt het zwembad met maar liefst veertig procent minder bezoekers dan tijdens een gemiddelde warme zomer. Alleen een aantal zonnige nazomerdagen kan het leed nog enigszins verzachten.

Anderhalve meter afstand houden, zou te ingewikkeld worden. Het bestuur besloot daarom vorig jaar om de buitenbaden van Blankershove niet te vullen met water. Nu kan er weer naar hartenlust worden gespetterd en geplonsd, maar met de waterpret wil het maar niet vlotten. “Twee slechte jaren achter elkaar is echt wel enorm balen. Tot nu toe is het rond de twintig graden en af een toe een bui. Het is dan niet druk op een dag”, verzucht beheerder Roeland Appels.

"Ik hoop niet dat ze hierdoor straks voorgoed moeten sluiten."

De bezoekers die de regen wel trotseren, zijn op één hand te tellen. De vriendinnen Elma Tak en Anita Lankhuyzen laten zich niet uit het veld slaan door een paar druppels. “Het water voelt lekkerder aan als het koud is. Het is nu ook niet zo druk, we hebben bijna het hele bad voor ons alleen. Maar voor het zwembad is dit natuurlijk niet fijn. Ik hoop niet dat ze hierdoor straks voorgoed moeten sluiten”, aldus Anita.

Anja en Elma hebben maandag het hele zwembad voor zich alleen (foto: Erik Peeters). vergroot

Volgens Roeland Appels zal het voorlopig zo’n vaart nog niet lopen. “We gaan volgend seizoen zeker nog open. Hoewel dit natuurlijk niet nog een jaar moet duren. Gelukkig hebben we de gemeente achter ons staan. We krijgen extra subsidie om de grote klap op te vangen. Het is fijn te weten dat zij het ook belangrijk vinden dat het zwembad open blijft.”

Elma en Anita zijn het hier vurig mee eens. “Wij komen hier al van kinds af aan. Ik heb nu kleinkinderen en ik wil hier ook met hen naar toe”, aldus Elma. Voor nu is het goede nieuws dat de zon zich in de loop van deze week vaker laat zien. Donderdag wordt het zelfs 25 graden. Het is allemaal te laat om het slechte seizoen nog goed te maken maar daarom niet minder welkom. Roeland: “Laat nu de gasten maar komen.”

