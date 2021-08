Geen boetes uitgedeeld bij coronacontrole vakantiegangers op A67

De Koninklijke Marechaussee heeft maandag bij een controle op de A67 bij Bladel geen boetes uitgedeeld omdat reizigers geen geldig coronabewijs bij zich hadden. Hoewel mensen al vanaf zondag gecontroleerd konden worden op zo'n bewijs, werd dit maandag pas voor het eerst gedaan.

Volgens een woordvoerder werden vanaf één uur maandagmiddag zo'n 65 auto's steekproefsgewijs aangehouden in Bladel, waar vakantiegangers via de A67 de grens van België met Nederland passeren. Zij die eruit werden gepikt, werden door een marechaussee op een motor naar een controlepost vlakbij Eersel begeleid.

Daar werd vervolgens gecontroleerd of ze een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatief testbewijs konden laten zien. Het waren maandag vooral Belgen die in Nederland vakantie komen vieren die gecontroleerd werden. Veel terugkerende Nederlanders waren er namelijk niet.