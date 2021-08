Gifschip ligt weer aan de ketting: geen toestemming voor overladen

Het binnenvaartschip Semper Spera voordat het Veghel mocht verlaten (foto: Jan Waalen). vergroot

Gifschip Semper Spera dat sinds maandag vanuit Veghel op weg was naar Flevoland, ligt opnieuw aan de ketting. Het is geladen met tarwe, dat in het baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer zou moeten worden ontgast en overgeladen.

De Omgevingsdienst in de provincie Flevoland, waar het Ketelmeer onder valt, heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Daarop kreeg de schipper het sein om de tocht te staken. Zijn binnenvaartschip ligt nu in de provincie Utrecht voor anker.

Tarwe voor De Heus

Het schip werd bijna twee weken tegengehouden in de haven van Veghel. In de laadruimte was te veel van het giftige gas fosfine gemeten. Toen dit ontdekt werd, werd de schipper meteen van boord gehaald en de omgeving afgezet. Het schip, afkomstig uit Polen, was in Oss geladen met tarwe, bestemd voor veevoederbedrijf De Heus.

Lang was onduidelijk wat er met de lading zou gebeuren. Eind vorige week werd bekend dat die onder toezicht van Rijkswaterstaat naar het Ketelmeer gebracht zou worden. Na het ontgassen en overladen op een ander schip kan de tarwe naar De Heus worden vervoerd om er te worden gebruikt. "Het is niet vergiftigd door het gas", liet een woordvoerder al weten.

'Geen schoonheidsprijs voor overheden'

Een woordvoerder van de Algemeene Schippers vereeniging (ASv) vindt dat de manier waarop diverse overheidsinstanties met deze kwestie omgaan, ‘niet bepaald de schoonheidsprijs verdient’. Ook de woordvoerder van De Heus vindt het vreemd dat de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zich zo formeel opstelt en op het laatste moment voor een kink in de kabel zorgt.

De ASv-woordvoerder is ook niet te spreken over de politiek, die Kamervragen stelde over het gedoe met de Semper Spera en twee andere schepen, die met hetzelfde probleem kampen.

'Vervelend voor schippers'

“Er kunnen in dit land wel slibdepots worden aangelegd, maar het ontgassen, dat gewoon veilig kan gebeuren, wordt tegengehouden. Nog even en het ontgassen is niet meer nodig. Weet u wel hoe vervelend dit is voor de schippers? Ik vind dit een vreemde gang van zaken”, zo voegde ze eraan toe.

De zegsman van De Heus leeft eveneens mee met de schippers. "Maar ik heb alle vertrouwen in een positieve en snelle afloop", voegde hij eraan toe.

Volgens RTV Utrecht neemt de provincie Flevoland later deze middag een besluit.

