Horeca in Eindhoven mag voetbal toch op tv-schermen laten zien

De Eindhovense horeca mag voetbalwedstrijden toch op tv-schermen laten zien. Dat heeft de gemeente Eindhoven laten weten. De gemeente gaf daar eerder geen toestemming voor, maar horecaondernemers lieten zaterdag de wedstrijd van PSV tegen Ajax tóch op grote schermen zien.

Nu komt burgemeester John Jorritsma de cafébazen dus tegemoet door het kijken op grote schermen toe te staan. Net op tijd, want dinsdagavond speelt PSV in de voorronde van de Champions League tegen Midtjylland. De horeca vond het niet eerlijk dat in andere grote Brabantse steden, zoals Breda, Den Bosch, Helmond in Tilburg, wel mocht.