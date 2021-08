Buurt geschokt door plotseling overlijden van ouder echtpaar in Rosmalen

Het huis waar de lichamen van het oudere echtpaar woensdag werden gevonden. vergroot

Iedereen die we in de Valkeniersingel in Rosmalen treffen vindt het vreselijk wat er woensdag in de straat is gebeurd. In een woning op de hoek van de singel zijn woensdagmiddag twee dode mensen gevonden. Het gaat om een man van 78 en een vrouw van 81.

"Het was een gewoon stel dat iedereen op straat gedag zei, heel lieve mensen. Onze overbuurman was vorige week nog jarig en is toen 78 geworden, weet een vrouw te vertellen. "Ze woonden hier al heel lang en ik sprak ze regelmatig. Mijn man ging vaak boodschappen doen met de overbuurman. Ook voor hem is het een heel groot gemis. We hebben er slecht van geslapen. Heel onwerkelijk dat ze allebei ineens niet meer zijn."

Volgens de vrouw is er heel lang onderzoek gedaan in het huis. "Daarbij worden mogelijke sporen veilig gesteld die ons meer kunnen vertellen over de doodsoorzaak", schreef de politie op Twitter. Ook de forensische opsporing en een arts van de GGD werden ingeschakeld.

De politie zou zijn gewaarschuwd door een zoon, die in het huis poolshoogte kwam nemen. Het huis ligt midden in de buurt De Overlaet-West in Rosmalen-Noord. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Uit metingen van de brandweer zou blijken dat er geen koolmonoxide in het pand is aan getroffen.

Later vandaag hoopt de politie meer duidelijkheid te geven over wat er is gebeurd in het huis.

Beelden van woensdag:

