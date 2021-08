Grave schonk sleutel joods huis aan NSB'er, Boxmeer gaf namen Joden door

De gemeente Grave heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog de sleutel van een huis van een gedeporteerde jood aan een NSB’er gegeven. Ook heeft ze indirect meegewerkt aan een nieuwe, ‘foute’, bestemming van het pand: een wijkgebouw van de NSB, de in die tijd gehate Nationaal-Socialistische Beweging.

Deze feiten komen naar voren in een onderzoek dat is ingesteld na onthullingen door de onderzoeksjournalisten van Pointer en Follow the Money. Zij brachten vorig jaar onder meer misstanden aan het licht in Eindhoven. Hun bevindingen waren voor veel gemeenten aanleiding om een eigen onderzoek in te stellen naar de wijze waarop zij in de Tweede Wereldoorlog zijn omgegaan met bezittingen van hun joodse inwoners.