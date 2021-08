Coronanieuws: 87 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

12.20

De megakermis in Beugen gaat niet door. Dit laat de gemeente Boxmeer, waar Beugen onder valt, vrijdag weten. De beslissing is volgens de gemeente in goed overleg met de organisatie van het evenement genomen. De megakermis zou van 10 tot en met 26 september worden gehouden op het industrieterrein Sterckwijck.

"Het was al bekend dat het, gezien de korte beschikbare tijd, veel zou vergen voor de initiatiefnemer en de gemeente om voor dit grote evenement tot een vergunning te kunnen komen", stelt de gemeente in een persbericht. "Door een combinatie van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en onzekerheden omtrent de invulling van de kermis, is organisatie niet haalbaar bevonden. " Of het evenement in de toekomst, wanneer de coronacrisis voorbij is, alsnog georganiseerd zal worden, is nog onbekend.