Coronanieuws: 'Kabinet wil anderhalvemeter in september loslaten'

16.30

Er wordt ook gekeken of er vanaf de derde week van september meer kan in de horeca en voor evenementen, al blijft bij evenementen wel het testen voor toegang van toepassing. De mondkapjes in het openbaar vervoer zouden misschien ook per half september afgeschaft kunnen worden. Het kabinet schat in dat in november alle maatregelen kunnen worden geschrapt. Als dat zo is, kunnen dan ook clubs en discotheken weer open.