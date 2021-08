Ruim drie jaar cel geëist voor brand bij Bossche tabakszaak

Het moment waarop de motor in brand werd gestoken. vergroot

Een 28-jarige man die vorig jaar een brand veroorzaakte bij een tabakszaak in Den Bosch gaat wat justitie betreft drieënhalf jaar de cel in. Het vuur sloeg over van een motorfiets die hij voor de zaak had aangestoken. De winkel en de bovenwoningen liepen fikse schade op.

De rolluiken van tabakswinkel All You Need aan de Cypresstraat smolten bij de brand op 13 september weg vanwege de hitte. Bij de bovenwoningen kwam de rook door een openstaand raam naar binnen.

Alle bewoners werden door agenten en de brandweer gewaarschuwd en konden op tijd hun huis verlaten. Volgens een van hen waren ze 'aan de dood ontsnapt'.

Niet thuis

Volgens de eigenares van de tabakszaak hadden de gevolgen nog veel erger kunnen zijn. De bewoner van het appartement waar het raam open stond, was namelijk op het moment dat de brand werd gesticht niet thuis. "Die had het anders denk ik niet kunnen navertellen", zei ze kort na de brand.

De 28-jarige verdachte, een Bosschenaar, werd door de politie op beveiligingsbeelden herkend en werd aangehouden. Waarom hij de motor in brand stak, is niet duidelijk. Hij zou vorig jaar juni ook met behulp van anderen een sigarettenautomaat hebben leeggeroofd bij een cafetaria aan het Rivierenplein in Den Bosch.

