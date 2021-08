Doelpunten in blessuretijd: Helmond Sport huilt, TOP Oss juicht

top oss vergroot

TOP Oss heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De ploeg was te sterk voor het bezoekende VVV-Venlo: 2-1. Het venijn zat bij dit duel in de staart.

NAC Breda liet zich verrassen tegen Telstar: een snelle 2-0 voorsprong was onvoldoende voor de winst (2-2). FC Eindhoven pakte in Drenthe ten koste van FC Emmen zijn eerste competitiezege (0-1). Helmond Sport verloor thuis van Jong AZ (1-2). Jong PSV en FC Den Bosch komen maandag pas in actie. Ze ontmoeten elkaar dan op De Herdgang in Eindhoven.

TOP Oss - VVV-Venlo 2-1

Een uur lang leek het duel tussen TOP Oss en VVV-Venlo gelijk te eindigen. Toen sloeg Justin Mathieu toe voor de thuisclub. In de 90e minuut moest ze een bittere pil slikken toen Jan Lammers met een kopbal zijn eigen keeper klopte: 1-1. Hiermee was het verhaal van deze wedstrijd nog niet verteld, want in de extra tijd tikte de vrijstaande Belgische nieuweling Stephen Buyl de winnende 2-1 over de lijn. TOP's nieuwe trainer, Bob Peeters, had zich geen betere start kunnen wensen.

FC Emmen - FC Eindhoven 0-1

Jasper Dahlhaus was de gevierde man bij FC Eindhoven. Hij maakte, met wat geluk, de enige treffer tegen het uit de Eredivisie gedegradeerde FC Emmen. Dat was in de 79e minuut.

Helmond Sport - Jong AZ 1-2

Na een uur brak de Belg Jellert van Landschoot de ban voor de thuisclub. Jong AZ wilde echter niet opgeven en Fedde de Jong zette dat in de 70e minuut kracht bij door gelijk te maken. En in de 94e minuut maakte Zico Buurmeester er zelfs 1-2 van.

NAC Breda - Telstar 2-2

NAC zat al binnen 25 minuten op rozen, althans daar leek het op. Pjotr Kestens (19.) en Odysseus Velanas (25.) hadden de thuisclub tegen Telstar toen al op een 2-0 achterstand gezet. Het was Gyliano van Velzen die NAC in zijn eentje van de eerste zege afhield. Hij scoorde tweemaal (76., 87.).

