Hoe gaat Bloemencorso Zundert eruit zien? De organisatie weet het nog niet

De organisatie van het Bloemencorso in Zundert bekijkt nog of en hoe het evenement dit jaar kan doorgaan. Tijdens de coronapersconferentie van het demissionaire kabinet werd vrijdagavond duidelijk dat het evenement waarschijnlijk niet in de oorspronkelijke vorm kan worden gehouden, omdat de coronamaatregelen nog niet ver genoeg zijn versoepeld.

Het corso wordt gehouden op zondag 5 september. De maatregelen die gelden voor evenementen zouden dan versoepeld zijn, maar het demissionaire kabinet maakte vrijdag bekend dat de huidige regels voor evenementen tot ten minste 17 september worden verlengd. “We proberen alle mogelijkheden op een rijtje te zetten”, laat corsowoordvoerder Lennart Schrauwen vrijdagavond weten.

Het corso heeft vier scenario’s uitgedacht. Zeer binnenkort moet duidelijk worden hoe het corso er dit jaar uit gaat zien. “In het slechtste geval mogen de praalwagens alleen worden neergezet op het tentoonstellingsterrein en mogen de mensen een route lopen langs de wagens, maar we hebben goede hoop dat we toch een gewoon corso kunnen rijden.”

Door de onzekerheid blijft de verkoop van de tribunekaarten dit jaar ook achter. “Mensen zijn afwachtend en dat merken we”, liet de woordvoerder van het corso eerder al weten. "De verkoop blijft achter bij 'normale' jaren.”

