Noor verrast Harrie met haar persoonlijke speech: 'Ontroerend, zo mooi!'

De dorpsjeugd poseert maar al te graag met Harrie Lavreysen (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Noor Luijten heeft vrijdagavond de harten gestolen van velen. De vriendin van Harrie Lavreysen verraste hem tijdens de huldiging in Luyksgestel met een zeer persoonlijke speech. “Ontroerend, zo mooi.”

Nee, Harrie wist er niks van dat tijdens de festiviteiten in sportpark De Raven ook ‘zijn’ Noor zich tot hem zou richten. “Dit was echt ontroerend, het kwam echt binnen. Ze had iets moois voorbereid”, klonk het na afloop van het door ruim duizend mensen bezochte evenement dankbaar uit de mond van de olympische koning van het baanwielrennen.

"Zo'n huldiging in eigen dorp, dat is pas echt gaaf."

Noors toespraak, waarin ze vooral Harrie’s doorzettingsvermogen roemde, was het sluitstuk van een prachtige avond. “Het waren met vandaag erbij drukke dagen, ook omdat ik nog een jetlag heb. Maar ik heb genoten van de feestelijke manier waarop we hier onthaald zijn", aldus Bergeijks eerste ereburger.

"Geweldig hoe mijn vriendengroep en allerlei andere mensen dit met de gemeente Bergeijk georganiseerd hebben. De huldiging door de koning en de koningin en later op de dag in Scheveningen was onvergetelijk, maar zoiets mee te maken in je eigen dorp, met mensen die dichtbij je staan, dat is pas echt gaaf. Dat doet net wat meer met me.”

"Het doet ons echt veel, overweldigend gewoon."

Niet alleen Harrie keek enorm tevreden terug op de huldiging. Zijn ouders Loes en Peter hebben er ook van begin tot eind genoten. “Het was allemaal geweldig”, aldus Harrie’s vader. “Maar met name de speech van Noor, heel ontroerend.” Zijn vrouw was er ook van onder de indruk. “Verder vind ik het knap wat er voor vandaag allemaal is georganiseerd. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, zou ik wel willen bedanken. Het doet ons echt veel, overweldigend gewoon.”

Noor Luijten en Harrie Lavreysen zingen mee met Frans Duijts (foto: Tonnie Vossen). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.