Het hele dorp gaat uit zijn dak voor 'koning' Harrie Lavreysen

"Fantastisch, onwerkelijk, ontzettend gaaf. Zeker als ik zie hoeveel mensen hier bij elkaar zijn gekomen." Harrie Lavreysen kwam woorden tekort tijdens de huldiging, die vrijdagavond in zijn woonplaats Luyksgestel werd gehouden. Begeleid onder een klaterend applaus en muziek van Harmonie Groot Bergeijk betrad hij het podium waar hij overladen werd met complimenten. Lavreysen kreeg het er zo warm van dat hij zijn (olympische) jasje uitdeed.

De gemeente Bergeijk, waar Luyksgestel onder valt, had de huldiging georganiseerd om Lavreysen te eren voor zijn wereldse prestaties tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De baanwielrenner won tweemaal goud en één keer brons. Hij kwam voor de festiviteiten aan in een open auto, met naast zich zijn vriendin Noor Luijten.

"Ik kon helemaal niets meer."

Lavreysen zei dat hij verrast was door alle vlaggen in het dorp. Hij had geen idee dat die er voor hem waren opgehangen. De topcoureur blikte graag voor de zoveelste keer deze weken terug op zijn verrichtingen in de Japanse hoofdstad. Hij vertelde hoe diep hij moest gaan om zijn maatje en concurrent Jeffrey Hoogland van het goud af te houden.

"Ik kon helemaal niets meer, maar wist wel dat ik had gewonnen. Toen ik op adem kwam, heb ik het uitgeschreeuwd", aldus Lavreysen. Hij zei dat hij voor zijn laatste krachtproef (de keirin) nog eens heel diep moest gaan: "Ik vond het heel moeilijk om me hiervoor op te laden." Het was de moeite uiteindelijk meer dan waard.

Een man of 1500 waren voor de ceremonie naar sportpark De Raven gekomen. Ze zaten, velen gestoken in zomers tenue, op campingstoelen die niet al te dicht bij elkaar op het voetbalveld waren gezet. "Coronaproof", verzekerde wethouder Stef Luijten. Aan het slot van de ceremonie kreeg Lavreysen van burgemeester Arinda Callewaert een lauwerkrans. Ook benoemde zij hem tot ereburger van de gemeente Bergeijk, als eerste ingezetene. De wielrenner was al koninklijk onderscheiden en uitgeroepen tot Eik van Bergeijk.

"Ik ken niemand met zo'n groot doorzettingsvermogen."

Daarna mocht Harrie's vriendin, met tranen in haar ogen, het woord tot hem richten. "Wie had dat gedacht, toen we elkaar acht jaar geleden leerden kennen? Nou, ik wel, ik ken niemand met zo'n groot doorzettingsvermogen. Die alles laat voor zijn sport. Ik ben zo trots", aldus Noor Luijten, die haar eigen held ook prees vanwege het feit dat hij niet van zijn stuk te krijgen is. Bijvoorbeeld toen bleek dat hij zijn olympische droom in het BMX-en niet in vervulling kon laten gaan.

"Die gouden olympische medaille stond me goed."

Voordat Lavreysen zijn opwachting maakte, werd plaatsgenoot Joris Harmsen in de bloemetjes gezet. De BMX'er vertelde dat hij aanvankelijk moest wennen aan het idee dat hij aan de Spelen zou mogen meedoen. "Het gaf me een trots gevoel", aldus de coureur, die tijdens het evenement in Tokio kamergenoot was van Niek Kimman. Harmsen vertelde dat hij de gouden plak van zijn teamgenoot in zijn hand heeft gehad en dat hem dat goed beviel: "Dat stond me goed."

Voor Harmsen is het seizoen overigens nog niet voorbij. Eind volgende week gaat hij op Papendal meedoen aan het wereldkampioenschap. "Misschien wel raar om dat na de Spelen te moeten rijden, maar we gaan ervoor." Wethouder Luijten noemde Harmsen een ambassadeur voor de sport (en zijn gemeente) en hij beloonde hem met bloemen en een envelop met inhoud. Ondertussen vroeg hij ook aandacht voor Rixt van der Horst, die de gemeente binnenkort mogelijk weer glans geeft. De amazone staat aan de vooravond van de Paralympische Spelen.

Tussen het publiek zaten vertegenwoordigers van alle verenigingen en van de politiek uit de gemeente Bergeijk. Ook provinciebestuurder Stijn Smeulders was aanwezig. Hij zei dat de paradepaardjes uit Luyksgestel, net als alle andere Brabantse deelnemers, nog uitgenodigd zullen worden voor een provinciale huldiging.

En natuurlijk waren de ouders van Harrie erbij, die door al hun optredens in praatprogramma's op tv onderhand net zo bekend zijn geworden als hun zoon.

