Al 1,6 miljoen opgehaald om NAC te kopen: nog 25 'Dagobert Ducks' te gaan

Supporters die hun eigen club kopen: als het plan lukt, zou het uniek zijn voor Nederland. Bij NAC in Breda is het een grote wens en supporterscoöperatie Ons NAC is druk bezig om een bedrag van tien miljoen euro bij elkaar te sprokkelen. En dat gaat voortvarend: er is al 1,6 miljoen opgehaald bij acht rijke NAC-aanhangers. Dat bedrag komt boven op de 5 miljoen van hoofdinvesteerder én NAC-fan Karel Vrolijk. De rest moet nu volgen.

De een zit op de camping in het zonnige Spanje en de ander juist in de regen in zijn vakantiehuisje in Zeeland. Bijna dagelijks hebben de kartrekkers van Ons NAC contact via app, telefoon en Teams. Er is namelijk werk aan de winkel. Het supporterscollectief wil de aandelen van de Bredase club kopen en daar is een goed plan en vooral ook geld voor nodig.

"Het zijn allemaal supporters die het uit liefde voor de stad en de club doen."

Jasper Vreugdenhil heeft daarom de opdracht om met zijn werkgroep minimaal 2,5 miljoen euro, maar liever nog 5 miljoen euro, op te halen bij de rijkere NAC-supporters, vaak grote ondernemers en zakenlieden. Hij zoekt eigenlijk 25 'Dagobert Ducks'.

"Dat kan je inderdaad zo wel omschrijven, maar wij gebruiken als geuzennaam 'de Ploeg van Toffe Jongens' met de verwijzing naar het clublied", lacht Vreugdenhil, in het dagelijkse leven directielid bij Brand Masters. "En dat gaat erg goed. Van de tien mensen die we hebben benaderd, hebben er acht gezegd dat ze meedoen. Op persoonlijke titel, want dit zijn allemaal NAC-supporters die het uit liefde voor de stad en de club doen. NAC is echt een uithangbord voor Breda en zij hebben er een bloedhekel aan dat NAC nu in de Keuken Kampioen Divisie speelt."

"Rendement of dividend is voor hen dan ook niet zo belangrijk", zo vervolgt hij." Zij willen dat NAC met goed beleid terugkeert naar de eredivisie. Het is overigens niet de bedoeling dat de Ploeg van Toffe Jongens alleen geld bij elkaar brengt. Er zit veel commerciële kennis waar Ons NAC gebruik van kan maken. Komende week ga ik met Dick Schreuder en anderen nog meer potentiële deelnemers benaderen."

Het worden drukke tijden voor de coöperatie Ons NAC. Want naast de vermogende NAC-aanhangers rekenen de initiatiefnemers ook op een fikse bijdrage vanuit het Bredase Midden- en Kleinbedrijf (vijf ton) en de 'gewone' supporters (twee miljoen). De wervingscampagne hiervoor zal zo snel mogelijk beginnen. Ook hier zijn clubliefde en de unieke kans om als achterban NAC in handen te krijgen leidend.

"We willen niet dat een MKB'er de trainer gaat bellen wie er in de spits moet."

"We gaan zo snel mogelijk ons plan naar buiten brengen", vertelt Jasper Vreugdenhil. "Een plan dat verder gaat dan alleen de club kopen, want een aanzienlijk deel van het opgehaalde geld gaat juist naar NAC. Eigenlijk alles wat na de koopsom (die nog wordt bepaald) overblijft, wordt gebruikt om de club financiële stabiliteit te geven en te investeren."

"Belangrijk is dat we de supporters dan laten weten hoe en tegen welke voorwaarden ze mee kunnen doen. "En ook hoe we ervoor gaan zorgen dat alles ook bestuurbaar is. We willen geen Poolse landdag of dat een MKB'er de trainer gaat bellen wie er in de spits moet. Zeggenschap en stemrecht worden goed en transparant geregeld. Dat is een hele puzzel, maar die gaat gelegd worden. En dan kan de club weer van de supporters worden, hoe mooi is dat!"

