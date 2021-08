Zo maakt hulphond Knoet het leven van Robbie een stuk makkelijker

Robbie en zijn hulphond Knoet (privéfoto) vergroot

Het stoom kwam bij voltallig Facebook uit de oren, toen Strandbad de IJzeren Man in Eindhoven een hulphond de toegang weigerde. Het bericht verbaasde Robbie Verstraate uit Waalwijk helemaal niet. Hij heeft al jaren een hulphond en loopt al langer tegen problemen aan.

Vooropgezet: hulphond Knoet maakt het leven van Robbie vooral een stuk makkelijker. Robbie heeft last van PTSS en Knoet helpt hem elke dag. "Door de PTSS kan ik eigenlijk niets meer voelen", legt Robbie uit. "Mijn hond laat aan mij zien wat mijn gemoedstoestand is door dat te spiegelen. Knoet neemt mijn gedrag dus eigenlijk over. Zo weet ik bijvoorbeeld wanneer ik te druk ben en een stapje terug moet doen. Of wanneer ik emotioneel reageer."

"Soms roepen mensen al van een afstand dat mijn hond niet naar binnen mag."

Ook helpt Knoet nachtmerries te voorkomen. "Hij maakt me wakker voordat ik begin met dromen." En de hond zorgt ervoor dat Robbie minder last heeft van dissociaties, momenten dat Robbie de grip op de werkelijkheid even kwijtraakt waardoor hij bijvoorbeeld niet meer weet waar hij is. "Dan kom ik ineens bij mijn positieven en denk ik hoe ben ik hier gekomen? Dan schaam ik me dood." Maar door Knoet gebeurt dat minder. "Mijn hond voelt dat tijdig aan. Hij springt tegen me op, zodat ik aandacht aan hem moet besteden. Waardoor ik meer grip houd op de realiteit."

Knoet gaat dan ook overal met Robbie mee naartoe. Of het nu een winkel is, een tankstation of de sportschool. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. "Soms roepen mensen al van een afstand dat mijn hond niet naar binnen mag. Terwijl het een hulphond is. Die mag altijd naar binnen."

"Ik kreeg te horen dat mijn hond het kassapad blokkeerde. Daar ís hij ook voor."

Sinds een aantal jaar moeten hulphonden in principe in alle openbare gelegenheden worden toegelaten, staat te lezen op de website van de stichting Hulphond. Dit is opgenomen in het VN-verdrag over de Rechten van de Mens, dat ook in Nederland van kracht is.

Maar de ervaringen van Robbie zijn anders. "In mijn directe omgeving gaat het nu wel goed, omdat mensen me kennen. Maar op andere plekken loop ik tegen veel problemen aan", zo vertelt hij. "Ik was in de bouwmarkt, waar ik te horen kreeg dat mijn hond het kassapad blokkeerde. Ja. Daar ís hij ook voor." En ook in de sportschool ging het niet goed. "Ik wilde lid worden bij een sportschool, maar mocht nergens met mijn hond naar binnen. Bij de derde sportschool heb ik de politie maar gevraagd om te bemiddelen."

"Bij een blindengeleidenhond kun je nog zien dat de eigenaar slecht kan zien. Die hond heeft een speciaal tuigje, zo iemand heeft ook vaak een stok bij zich", vertelt Robbie verder. "Dan is er meer begrip. Knoet heeft wel een hesje, maar blijkbaar is dat niet duidelijk genoeg." Hij hoopt dat het begrip ook voor andere hulphonden komt. "Zouden het KNGF, de Stichting Hulphond en Sire niet samen een spotje kunnen maken ofzo? Sla de handen ineen. Zorg dat de mensen dit weten."

