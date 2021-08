Dierenkliniek bedreigd na overlijden van zieke hond Max

Medewerkers van AniCura Dierenkliniek Sleeuwijk zijn bedreigd en geïntimideerd na het overlijden van de ernstig zieke hond Max. Het dier werd eerder deze week met 41 graden koorts bij de dierenkliniek gebracht. Volgens de eigenaars kregen ze geen hulp toen ze vroegen om hem uit zijn lijden te verlossen.

Het emotionele verhaal werd gedeeld op Facebook. Volgens de baasjes had de hond een infuus gekregen bij de dierenarts, maar omdat hij zijn ontlasting liet lopen en de ruimte waar ze verbleven niet gekoeld was, besloten ze het infuus los te koppelen en naar buiten te gaan.

Andere operatie Toen Max steeds zieker en en zieker werd, werd gevraagd om een spuitje om hem uit zijn lijden te verlossen. Maar volgens de eigenaren van de hond was er inmiddels een andere hond gearriveerd die geopereerd moest worden en was er geen tijd om Max verder te helpen.

De hond is vervolgens per dierenambulance naar een kliniek in Meeuwen gebracht. Onderweg daarnaartoe overleed hij. Het verhaal is inmiddels van Facebook verwijderd door de baasjes.