Coronanieuws: 353 nieuwe besmettingen, geboortegolf sinds maart

De grootste kraamzorgorganisatie in Nederland, De Kraamvogel, ziet dat de geboortegolf zal doorzetten. "Vorig jaar hielpen we 17.000 vrouwen bij hun bevalling; nu komt dat naar verwachting uit op 20.000 baby's."

Ziekenhuizen bevestigen de extra drukte tegenover Skipr. "Ook deze maand is het erg druk. We hebben ongeveer 15 procent meer medische bevallingen dan in dezelfde maand vorig jaar", zegt het Spaarne Gasthuis.

In maart van dit jaar werden 14.850 baby's geboren volgens het CBS. Dat is voor het eerst sinds jaren ruim duizend meer dan in het jaar daarvoor. In maart 2020 werden er 13.600 baby's geboren. De stijging zet door: in april, mei en juni ging het om 14.470 tot 14.750 baby's. Vorig voorjaar was dat gemiddeld 13.600.