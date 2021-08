Stroper betrapt met allerlei klemmen, fuiken en vangkooien

De vangmiddelen die werden gevonden (foto: SSiB) vergroot

Een stroper is maandag op heterdaad betrapt toen hij bezig was met fuiken en vangkooien in Galder. Boa's in het buitengebied hadden de man al langere tijd in het vizier.

Janneke Bosch Geschreven door

Al een paar weken geleden stuitten de medewerkers op verschillende klemmen, fuiken en vangkooien. Maar wie de illegale vangmiddelen daar neer had gezet, was onduidelijk. Daarop besloten ze de plek een poosje in de gaten te houden. Wekenlang zagen de boa's niemand bij de fuiken in de buurt, tot maandag.

Op een nieuwe ronde door Galder was er nu wel iemand die met de vangkooien bezig was. De man is op heterdaad aangehouden door de politie.

